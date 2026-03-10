România ar putea deveni cap de pod în lupta din Orientul Mijlociu. Statele Unite vor din nou să folosească bazele de la noi fix in razboiul impotriva Iranului. Si de aceea la Bucuresti va avea loc o reuniune de urgenta a CSAT. Solicitarea americana vine la puţin timp după ce Donald Trump a ameninţat Teheranul cu moarte, foc şi furie. Peste noapte, americanii au lansat cele mai puternice bombardamente, iar Washingtonul avertizează că răul abia acum începe. În replică, un oficial iranian îl ameninţă pe Donald Trump cu moartea. Franţa, Marea Britanie şi Italia mobilizează tot mai multe nave de luptă să deblocheze strâmtoarea Ormuz.

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu este cea mai mare din regiune şi un important punct strategic pentru americani în ofensiva împotriva Iranului. Anul trecut, imediat după ce a atacat sit-urile nucleare iraniene, administraţia Trump a cerut României să permită folosirea bazei pentru operaţiunile din Orientul Mijlociu. Preşedintele Nicuşor Dan a informat Parlamentul că a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave americane de realimentare în aer, a unui contingent de militari şi a altor aeronave de recunoaştere. Nu ar fi prima dată când baza din România este folosită de trupele aliate. În 2024, Avioane britanice staționate la noi au fost folosite pentru a sprijini ofensiva israeliană împotriva Teheranului.

Iranienii au prezentat o nouă dronă de luptă şi au ameninţat cu un război de durată

Ameninţările Teheranului au mărit nivelul de alertă în toate bazele NATO. "Nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment. Evident că în contextul de escaladare în zona Golfului s-a ridicat gradul de alertă în bazele militare americane peste tot în lume. Dar asta este tot", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Noua solicitare a americanilor este un semn că războiul din Orient ar putea fi unul de durată. "Nu vom ceda până când inamicul nu va fi învins total și decisiv. Astăzi va fi, încă o dată, cea mai intensă zi de atacuri din Iran. Pe de altă parte, în ultimele 24 de ore, Iranul a lansat cel mai mic număr de rachete (până acum - n.red.)", a declarat Pete Hegseth, secretarul american al războiului. Ameninţarea Statelor Unite vine după o noapte de foc în Iran. Fabrici de drone din Teheran şi depozite de combustibil din alte oraşe au fost aruncate în aer.

"Totul a fost distrus. Nu au radare. Nu au telecomunicaţii. Şi nu mai au conducere. Totul s‑a dus. Este începutul construirii unei noi ţări", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Liderul de la Casa Albă vrea în Iran o schimbare de regim precum în Venezuela. "În decurs de o săptămână, urmau să ne atace. 100%! Erau pregătiți. Aveau toate aceste rachete, mult mai multe decât se aștepta cineva. Și dacă ar fi avut o armă nucleară, ar fi folosit-o împotriva Israelului. Am făcut o mică "excursie", pentru că am simţit că trebuie să facem asta pentru a scăpa de ceva malefic", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Iranul a răspuns cu raiduri aeriene în Bahrain. Alte zeci de drone şi rachete au fost interceptate de Emirate şi de Qatar.

Între timp, oficialii iranieni au prezentat o nouă dronă de luptă şi au ameninţat cu un război de durată. "Ne vom opri doar atunci când ne vom simţi încrezători sau când vom avea garanții că aceste acte de agresiune nu se vor repeta", a declarat Kazem Gharibabadi, ministrul adjunct de Externe al Iranului. În plus, Garda Revoluţionară a ameninţat că nicio picătură de petrol nu va mai străbate Strâmtoarea Ormuz. Franţa a trimis în zonă un portavion propulsat nuclear şi opt fregate, Marea Britanie are în regiune o navă de luptă, iar Italia a trimis şi ea o fregată. Turcia a desfăşurat încă un sistem Patriot în centrul ţării.

"În pofida avertismentelor noastre sincere, continuă să se ia măsuri extrem de greşite şi provocatoare, care pun la încercare prietenia Turciei", a declarat Recep Tayyip Erdogan, preşedintele Turciei. Ca să scadă preţul petrolului, Donald Trump a vorbit o oră la telefon cu Vladimir Putin. La final a spus că va ridica o parte dintre sancţiunile impuse Moscovei. Între timp, presa britanică a descoperit că noul ayatollah al Iranului are proprietăţi de lux în Londra, inclusiv un apartament vizavi de ambasada Israelului.

Simona Moloiu

