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Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo, a refuzat convocarea la naţională acuzând probleme musculare

Nicolae Stanciu a devenit campion al Chinei cu Dalian Yingbo Nicolae Stanciu a devenit campion al Chinei cu Dalian Yingbo - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 09.11.2026, 07:59 | Modificat la 09.11.2026, 08:02

Mijlocaşul român Nicolae Stanciu a devenit campion în China, cu Dalian Yingbo, după ce, în ultima etapă, formaţia antrenată de Guoxu Li a trecut, 3-1, de Tianjin Jinmen Tiger.

Cu Stanciu titular şi în mare formă, Dalian Yingbo a dominat meciul, chiar dacă s-a deprins abia în ultimele 20 de minute. Au marcat Yang Mingrui, Liao Jintao şi Huang Shan, respectiv Xadas, din penalty.

Graţie acestui succes şi a unui nou pas greşit făcut de liderul Chengdu Rongcheng, 2-3 la Shandong Taishan, Dalian Yingbo şi Chengdu Rongcheng au încheiat campionatul Chinei la egalitate de puncte, 52, însă trupa lui Stanciu a devenit campioană graţie rezultatelor din meciurile directe. Dalian a câştigat ambele meciuri jucate împotriva Chengdu, 2-0 acasă şi 1-0 în deplasare. Culmea, Chengdu pierde titlul în China după ce a pierdut ultimele patru meciuri la rând şi un avans considerabil avut după etapa cu numărul 26.

În ciuda evoluţiei magistrale din meciul cu Tianjin Jinmen Tiger, când a fost 86 de minute prezent pe teren, Nicolae Stanciu a refuzat convocarea la echipa naţională a României, pentru meciurile cu Polonia şi Bosnia Herţegovina, din UEFA Nations League, acuzând probleme musculare.

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Este al 3-lea fotbalist la rând care se află într-o astfel de situaţie. Deşi a fost integralist în ultimele opt meciuri de la Celta Vigo, inclusiv în egalul din weekend, 0-0 cu Levante, portarul Ionuţ Radu a refuzat şi el convocarea la echipa naţională a României, pentru a-şi trata o problemă de sănătate mai veche. De asemenea, Valentin Mihăilă a anunţat şi el că nu poate evolua pentru România în noiembrie.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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