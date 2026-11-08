Bate vânt de iarnă şi prin târgurile de weekend. Încet-încet, mustul e înlocuit cu vinul fiert. Iar vedete în meniu devin fripturile de porc cu murături alături. Ca de sărbători. De Sfântul Mihail și Gavriil, mulţi au ales un ospăţ în aer liber, în Bucureşti. Şi nu au regretat alegerea.

De cum intri în parcul IOR din capitală, te-mbie aromele.

"E un adevărat festin, aici, la acest târg. Pe grătare se rumenesc micii şi fripturile de porc. Nu vă imaginaţi cum miroase... e greu să pleci fără să guşti. Nu lipsesc din meniu nici murăturile de sezon sau vinul fiert", a transmis Marko Pavlovici, reporter Observator.

Sunt ultimele târguri ale toamnei, cu preparate mai degrabă specifice iernii. Mesele se umplu repede...

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"Mici, muștar, o porție de cartofi și niște murături. Este o vreme absolut superbă pentru o zi de noiembrie". "Ne-am luat mici, conopidă murată şi nişte bulz", au spus oamenii.

Ceafa de porc costă 16 lei suta de grame, dar alte preparate la grătar ajung până la 20 de lei suta de grame. O porție de sarmale cu mămăliguță costă 35 de lei.

"Prețurile sunt accesibile pentru toate buzunarele. Avem pomana porcului la 16 lei 100 de grame, pastrămioară de bărbecut la 20 lei 100 de gram, creveții la 16 lei, 100 de gram", a afirmat Dragoş Nae, producător de mâncare.

Găluștele cu prune și prăjitura cu dovleac, printre cele mai căutate deserturi

La capitolul desert, nu ne-am săturat, pare-se, de deliciile toamnei.

"Cele mai căutate acum sunt găluștele cu prune și prăjitura cu dovleac. Și poalele-n brâu fierbinți. 12 lei, cam pentru bugetul fiecăruia. Găluşca cu pruna la 15 lei", a spus o vânzătoare.

Mustul încă nu lipsește de la târg, dar vinul fiert îi face deja concurență. Un pahar costă 10 lei.

"Avem un must care deja sezonul e cam pe terminat, în schimb venim cu sărbătorile de iarnă, cu un vin fiert, miez de nucă, prune uscate și vinul crud. Vinul fiert, deja se simte mirosul de iarnă", a afirmat Daniela Andonie, producător de struguri.

Pentru cei mici, ospăţul e însă în altă parte. La tarabele cu acadele şi turtă dulce.

"Am venit să încercăm un pic de mâncare tradițională și să găsim ceva activități pentru cel mic", a spus o persoană.

Mai sunt câteva zile până când se deschid cele mai mari târguri de Crăciun de la noi din ţară. Sibiu şi Craiova dau startul, apoi, spre sfârşitul lunii, îşi deschid porţile şi cele din Bucureşti şi Timişoara.