A cumpărat o casă cu râu în curte la prețul unui telefon. Ce se ascunde în spatele sumei

Un bărbat din Ucraina a cumpărat o casă veche la țară, împreună cu un teren de 2.300 de metri pătrați, pentru doar 1.500 de dolari. Suma este comparabilă cu prețul unui iPhone nou. În timp ce apartamentele din marile orașe ating prețuri record, în satele izolate încă se mai găsesc locuințe foarte ieftine. În plus, noul proprietar are parte și de un avantaj neașteptat, un râu care curge chiar la capătul grădinii.

Un blogger care prezintă viața din satele ucrainene a arătat ce a primit în schimbul acestei sume. Publicația Focus a relatat experiența acestuia.

Potrivit noului proprietar, casa nu este într-o stare prea bună. În interior s-au adunat numeroase obiecte vechi, care trebuie îndepărtate, iar clădirea are nevoie de o renovare completă. Cu toate acestea, bărbatul consideră că proprietatea are potențial.

Casa are mai multe încăperi care pot fi amenajate pentru locuit. Pe pereți încă se află fotografii vechi ale foștilor locatari, care îi oferă un farmec aparte. În apropiere există și o altă construcție, care ar putea fi transformată într-un spațiu de depozitare sau într-un atelier. Proprietatea include și un teren de aproximativ 2.300 de metri pătrați, potrivit Focus.ua.

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Se află un râu chiar în spatele grădinii

Noul proprietar consideră că principalul avantaj al achiziției nu este neapărat casa, ci amplasarea acesteia. Chiar la capătul grădinii curge un râu.

"Este un bonus care îmi aduce bucurie. Plănuiesc să cultiv fructe de pădure aici, să renovez treptat casa și, într-un fel sau altul, să mă mut și să mai câștig niște bani din diverse activități", a povestit bărbatul despre planurile sale.

Îl așteaptă însă multă muncă. Va trebui să taie vegetația crescută în exces, să curețe tufișurile și să facă ordine în curte. Cu toate acestea, pentru suma plătită, a reușit să își cumpere un loc în mijlocul naturii, cu un râu în apropiere și suficient spațiu pentru a-și pune în practică planurile.

"Ce fericire să ai ocazia să reconstruiești casa strămoșilor tăi! Noi am cumpărat o casă de la niște necunoscuți, dar le suntem recunoscători pentru ceea ce ne-au lăsat. Încetul cu încetul, facem ordine și o punem la punct. Mult succes!", a scris în comentarii o tânără pe nume Iulia.

Alte cazuri de persoane care au ales să se mute la țară

Anterior, publicația Focus a relatat povestea unui cuplu de ucraineni care și-a părăsit țara și a cumpărat o casă în Franța pentru doar 10.000 de euro.

Olena și Dmitro au explicat că noua lor locuință nu se află chiar pe malul oceanului, ci la aproximativ trei ore de mers cu mașina de coastă. Toate detaliile poveștii au fost prezentate într-un material exclusiv.

Un alt ucrainean nu s-a temut să își schimbe radical viața. Anul trecut, acesta a decis să se mute la țară și a cumpărat o casă în regiunea Odesa pentru 7.000 de dolari. Cu tot cu cheltuielile suplimentare, investiția inițială a ajuns la aproximativ 9.000 de dolari.

Viața unei femei din Harkov s-a schimbat și ea complet. Înainte de izbucnirea războiului, aceasta locuia în centrul orașului și angaja persoane care să o ajute la treburile gospodărești.

După ce s-a mutat într-un sat din Munții Carpați, a fost nevoită să învețe de la zero cum să se descurce cu activitățile specifice vieții la țară. Cu toate acestea, femeia nu doar că s-a adaptat noului stil de viață, dar a reușit și să își deschidă propria afacere.