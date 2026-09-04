George Laing a dat doar un euro pe o casă cu trei etaje în Italia. Câțiva ani mai târziu, britanicul a ajuns să dețină trei proprietăți, iar povestea lui a devenit cunoscută în toată lumea. Acum, spune că primeşte mii de mesaje pe rețelele sociale de la oameni care îi cer sfaturi despre cum își pot cumpăra și ei locuința visurilor la un preț accesibil.

A cumpărat trei case cu 1 euro în Italia. După ce a devenit proprietar, viața i s-a schimbat complet - Facebook/ George Laing

George Laing, din Eastbourne, East Sussex, a cumpărat în decembrie 2022 o casă cu trei etaje în orașul Mussomeli și mai are doar două luni până la finalizarea lucrărilor de renovare. Bărbatul în vârstă de 32 de ani spune că, de când și-a făcut publică povestea, primește între 30 și 40 de mesaje pe zi pe platformele sale de socializare, inclusiv de la persoane aflate la mii de kilometri distanță, din Australia, potrivit BBC.

"Nu m-am așteptat niciodată să primesc atât de multă atenție din partea oamenilor care îmi cer sfaturi despre cum pot cumpăra proprietăți la prețuri foarte mici. Am fost contactat chiar și de cineva din Bondi Beach, care mi-a spus că traiul în Sydney a devenit practic inaccesibil și că vrea să cumpere o casă în Mussomeli", a povestit el.

Laing spune că majoritatea celor care îl contactează speră să-și cumpere locuința visurilor în Italia cu sume cuprinse între 20.000 și 50.000 de euro, alegând proprietăți care necesită puține lucrări de renovare.

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Casele foarte ieftine din Sicilia fac parte dintr-o inițiativă derulată în mai multe zone din Italia, prin care proprietățile nefolosite sunt scoase la vânzare pentru a atrage noi locuitori în localitățile slab populate.

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Cât l-a costat, de fapt, casa din Sicilia

George Laing spune că, deși casa sa din Mussomeli a costat efectiv doar 85 de pence, au existat și alte cheltuieli asociate tranzacției, precum comisionul agenției, costurile juridice, certificatul energetic și taxele notariale. În total, acestea au ajuns la aproximativ 4.000 de lire sterline.

"Viața în Marea Britanie a devenit din ce în ce mai dificilă. Mulți oameni se chinuie să țină pasul cu ratele la credite și cu facturile. Oamenii își doresc pur și simplu o calitate mai bună a vieții și să nu rămână prinși într-un cerc în care nu se mai pot bucura de viață" , a spus Laing.

Laing spune că intenționează să cumpere între 15 și 20 de proprietăți în Mussomeli în următorii cinci ani, pe care ulterior să le închirieze.

"Sper, de asemenea, ca la un moment dat să cumpăr un sat abandonat din Italia și să transform casele degradate astfel încât să poată funcționa autonom din punct de vedere al energiei electrice și al alimentării cu apă", a adăugat el.