A lăsat în urmă SUA pentru o ţară unde trăieşte doar cu 1.400 $ pe lună. Are şi propria afacere

O simplă vacanţă i-a schimbat viaţa unui tânăr din SUA. Experienţa l-a schimbat atât de mult încât a ajuns să călătorească permanent şi să trăiască din pasiunea sa.

În 2020, Bernand lucra la Walmart şi încerca, în paralel, să-şi facă un nume pe Youtube, cu un canal dedicat călătoriilor. "India a fost o experiență care mi-a deschis ochii. Era prima dată când ajungeam într-un loc atât de diferit, atât de plin de viață. Atunci mi-am dat seama că vreau să descopăr mai mult din lume", povestește el pentru CNBC Make It. La vremea respectivă, câștiga aproximativ 60.000 de dolari pe an la Walmart.

Pandemia i-a schimbat planurile

Prima călătorie pe care a prezentat-o pe canalul său de YouTube a fost în Arabia Saudită, în 2020. În același an, a fost concediat de la Walmart, în urma reducerilor de personal provocate de pandemia de Covid-19.

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La trei luni după ce şi-a pierdut jobul a decis să părăsească SUA. În 2021 a ajuns în Serbia, iar în 2023 a ajuns în Istanbul, oraşul pe care l-a numit mai apoi "acasă". "Când creșteam în Connecticut, nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi ajunge să locuiesc într-un oraș precum Istanbul sau că voi vizita toate locurile în care am avut norocul să ajung", spune el.

Cât îl costă chiria

La început, Barnard a locuit singur într-un apartament cu două camere, pentru care plătea aproximativ 16.000 de lire turcești pe lună, echivalentul a 850 de dolari la vremea respectivă. Din cauza fluctuațiilor cursului valutar, până când s-a mutat, chiria ajunsese să valoreze aproximativ 500 de dolari.

Între timp, a cunoscut-o pe Ilkay, iubita sa, iar cei doi s-au mutat împreună într-un apartament duplex mobilat, cu două dormitoare, în cartierul Kadıköy din Istanbul. Pentru locuință plătesc 55.000 de lire turcești pe lună, adică aproximativ 1.369 de dolari.

Pe lângă chirie, cei doi mai cheltuiesc în jur de 3.761 de lire turcești, aproximativ 94 de dolari pe lună, pentru apă, gaze, electricitate, internet și întreținerea clădirii.

Şi-a transformat pasiunea în afacere

Experiențele acumulate în străinătate l-au inspirat pe Barnard să-și deschidă propria companie de turism, Doug Barnard Travel. Organizează excursii pentru grupuri mici, de 8 până la 10 persoane, în țări precum Irak, Siria și Pakistan. Oferă și tururi private.

Prețurile pentru excursiile de grup pornesc de la 2.700 de dolari de persoană. Pachetele includ servicii care diferă în funcție de destinație, însă biletele de avion nu sunt incluse.