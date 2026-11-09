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Răzvan Marin, eliminat în derby-ul românilor din Grecia

Răzvan Marin a evoluat 80 de minute în AEK Atena - Levadiakos 2-1 Răzvan Marin a evoluat 80 de minute în AEK Atena - Levadiakos 2-1 - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.11.2026, 08:29 | Modificat la 09.11.2026, 08:32

Mijlocaşul român Răzvan Marin a fost personaj negativ în meciul AEK Atena - Levadiakos, 2-1, din etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Greciei.

Titularizat la gazde, Răzvan Marin a fost eliminat direct, în minutul 80, după un fault grosolan, intervenţie care i-ar putea aduce o suspendare de lungă durată.

Mijlocaşul român a fost eliminat la 2-1, goluri Jovic şi Varga, respectiv Cobnan, astfel că echipa sa a trebuit să reziste din greu, în ultimele minute, pentru a bifa cele trei puncte.

Graţie acestei victorii, AEK Atena ocupă locul 3 în Grecia, la şapte puncte de liderul Panathinaikos Atena, dar are şi un meci mai puţin disputat. 

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De partea cealaltă, Levadiakos l-a avut pe Elias Charalambous pe bancă, iar pe teren s-au aflat Adrian Şut, Alexandru Pantea şi Octavian Popescu. Şut a fost înlocuit în minutul 58, Pantea a fost co-autor la golul lui Cobnan, iar Octavian Popescu a avut o evoluţie bună ca atacant stânga, lângă autorul singurului gol al oaspeţilor. Levadiakos este pe locul 13, din 14 echipe, iar susţinătorii echipei cer, tot mai insistent, demisia lui Charalambous.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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