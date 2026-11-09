Răzvan Marin, eliminat în derby-ul românilor din Grecia

Mijlocaşul român Răzvan Marin a fost personaj negativ în meciul AEK Atena - Levadiakos, 2-1, din etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Greciei.

Titularizat la gazde, Răzvan Marin a fost eliminat direct, în minutul 80, după un fault grosolan, intervenţie care i-ar putea aduce o suspendare de lungă durată.

Mijlocaşul român a fost eliminat la 2-1, goluri Jovic şi Varga, respectiv Cobnan, astfel că echipa sa a trebuit să reziste din greu, în ultimele minute, pentru a bifa cele trei puncte.

Graţie acestei victorii, AEK Atena ocupă locul 3 în Grecia, la şapte puncte de liderul Panathinaikos Atena, dar are şi un meci mai puţin disputat.

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De partea cealaltă, Levadiakos l-a avut pe Elias Charalambous pe bancă, iar pe teren s-au aflat Adrian Şut, Alexandru Pantea şi Octavian Popescu. Şut a fost înlocuit în minutul 58, Pantea a fost co-autor la golul lui Cobnan, iar Octavian Popescu a avut o evoluţie bună ca atacant stânga, lângă autorul singurului gol al oaspeţilor. Levadiakos este pe locul 13, din 14 echipe, iar susţinătorii echipei cer, tot mai insistent, demisia lui Charalambous.