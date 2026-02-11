O turistă britanică care călătorește în jurul Australiei a avut șocul vieții ei când a luat o "răceală la stomac" – și a sfârșit prin a naște o fetiță de aproximativ 2,9 kilograme.

A mers la doctor pentru o durere de stomac şi a aflat că este în travaliu: "Ai un copil în tine şi vine acum" - Profimedia

Hattie Sheppard, în vârstă de 21 de ani, a plecat într-o aventură de șase luni cu iubitul ei Bailey Cheadle, în vârstă de 22 de ani, pe coasta de est a Australiei, unde cuplul s-a bucurat de petreceri pe plajă și de excursii cu barca.

Însă în iulie anul trecut, Sheppard a început să se simtă rău, inițial dând vina pentru crampele de stomac pe o formă de răceală, relatează New York Post.

După ce a luat două comprimate de paracetamol, simptomele ei s-au agravat, transformându-se într-o durere intensă în partea dreaptă a stomacului, ceea ce a determinat-o pe studentă să suspecteze apendicită și să se îndrepte direct la Spitalul Universitar Gold Coast din Queensland.

Acolo, medicii i-au făcut o ecografie și au descoperit adevărata cauză a crampelor ei bruște și agonizante: era în travaliu.

"Îmi amintesc că m-am întors și m-am uitat la fața doctorului când făcea ecografie și el avea cea mai confuză față pe care am văzut-o vreodată. L-am întrebat ce este în neregulă, iar el a spus că am un copil. Am crezut că acest lucru este imposibil, deoarece eram pe pastile anticoncepţionale. Și el a spus: 'Nu, acum vine un copil și ești în travaliu'", a mărturisit tânăra.

Sheppard a spus că "nu l-a crezut iniţial", descriind situația drept "cel mai rău și înfricoșător lucru pe care l-am trăit vreodată în viața mea".

În ciuda șocului, tânăra – care nu avea simptome de sarcină – a născut o fetiță pe nume Isla-Grace Cheadle doar 10 ore mai târziu.

De atunci, ea a descoperit că motivul pentru care habar n-avea că este însărcinată este că placenta i-a fost împinsă în sus în partea din față a stomacului, ceea ce a împiedicat-o să simtă orice mișcare a copilului.

Isla-Grace creștea și în spate, lângă coloana vertebrală, motiv pentru care viitoarea mamă șocată nu a avut nicio umflătură, relatează The Sun.

Deși pare imposibil ca în nouă luni să nu ştii că ești însărcinată, fenomenul este mult mai frecvent decât se crede.

Pentru cazurile în care sarcina rămâne necunoscută până în momentul travaliului sau al nașterii, incidența este estimată a fi de aproximativ 1 la 2500.

