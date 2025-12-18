"Doctor Moarte", anestezistul care a ucis 12 pacienţi, a fost condamnat: "A transformat clinica în cimitir"

Un fost anestezist a fost condamnat la închisoare pe viață pentru că a otrăvit intenționat 30 de pacienți. Frédéric Péchier, poreclit "Doctor Moarte", a ucis astfel 12 persoane. Cea mai tânără victimă a sa a fost un copil de 4 ani, scrie BBC.

Frédéric Péchier a fost găsit vinovat de tribunalul din orașul Besançon, în estul Franței, de contaminarea pungilor de perfuzie cu substanțe care au provocat stop cardiac sau hemoragii pacienților aflați pe masa de operație, scrie BBC.

Cea mai tânără victimă a sa, un copil de patru ani, a trecut prin două stopuri cardiace în timpul unei operații de rutină de amigdalită, în 2016. Cea mai vârstnică victimă avea 89 de ani. Péchier a intrat prima dată în atenția autorităților în urmă cu opt ani, fiind suspectat că a otrăvit pacienți în două clinici din Besançon, între 2008 și 2017.

Îşi otrăvea pacienţii, apoi încerca să îi salveze

Prima sa victimă cunoscută, Sandra Simard, avea 36 de ani când a suferit un stop cardiac brusc în timpul unei operații la coloană. A supraviețuit datorită intervenției lui Péchier, deși a intrat în comă.

Testele efectuate asupra pungilor sale de perfuzie au arătat concentrații de potasiu de 100 de ori mai mari decât doza normală, iar autoritățile au fost alertate.

"Ai transformat această clinică într-un cimitir", au declarat procurorii.

În timpul procesului, Péchier a recunoscut uneori că unii dintre pacienții care s-au îmbolnăvit sau au murit ar fi putut fi otrăviți, însă a negat orice implicare.

Péchier va petrece acum cel puțin 22 de ani în închisoare, după ce a fost în libertate pe durata procesului. Bărbatul are însă la dispoziție 10 zile pentru a face apel, ceea ce ar duce la un nou proces în termen de un an.

