Milioane de români au plecat din ţară ca să-şi schimbe viitorul. Şi au ajuns, acum, să schimbe ei faţa oraşelor de peste tot, din lume. Alin Buşi e unul dintre ei. A fost salahor pe şantierele din Londra iar acum are propria companie de construcţii şi o afacere de milioane de lire sterline. El şi echipa lui de români reconstruiesc Marea Britanie. Cot la cot cu britanicii. Românii sunt acum parte importantă din viitorul acestui lumi mari, oriunde ar fi.

A muncit ca salahor 14 ore pe zi, azi are o afacere de milioane. Povestea românului care reconstruieşte Londra

E puțin trecut de ora 7 la Londra, iar telefonul lui Alin sună continuu. Îl caută oameni care sunt exact cum era şi el atunci când a venit aici, acum 10 ani şi ceva. Singur, debusolat, şocat de noua lume şi epuizat de muncă.

"Primele noastre zile de muncă… m-a găsit cineva la un magazin românesc. Am muncit atât de mult că erau alți opt băieți de altă naţionalitate. Noi doi am făcut în 2 zile cât au făcut cei opt într-o săptămână. Cei care manageriau proiectul ne-au întrebat dacă mai avem alți băieți și, în scurt timp, eram 10 români în șantier. Primii 2 ani de zile am muncit 6 zile din 7 și 14 ore pe zi. Lucram sâmbăta, duminica", a povestit Alin Buşi, antreprenor român la Londra.

De la salahor la antreprenor cu sute de angajați

El e Alin Buși. Are 34 de ani şi de mai bine de un deceniu trăieşte "Visul Londonez". Care, la început, a semănat mai degrabă cu un coşmar.

"În 10-11 ani am ajuns de la simplu salahor la a avea o companie de construcții cu 100-200 de angajați în cele mai aglomerate proiecte ale anului", a spus Alin.

Azi, Alin nu mai lucrează PENTRU englezi, ci alături de englezi. Cot la cot, de la egal la egal. Parteneri în ceea ce am putea numi reconstrucţia Londrei.

La început doar furniza forţă de muncă pentru şantierele Londrei. Acum, el coordonează cap coadă şantierele. Astăzi, oriunde s-ar plimba prin Londra, e imposibil să nu treacă măcar pe lângă o clădire emblematică renovată, de firma lui.

Românul care renovează clădirile emblematice ale Londrei

"Ironia face, sau nu ştiu dacă să spun ironia, că primul meu job a fost pe numele străzii cu numele meu. Nu ştiu dacă a fost un noroc sau face parte din destinul meu aici în UK", îşi aminteşte antreprenorul.

"După primul meu proiect în construcții am spus că nu voi părăsi Londra până când numele firmei mele nu va fi pe cele mai mari clădiri din Londra. Aici suntem chiar în inima Londrei și această clădire e una la care și noi am pus umărul… A fost un proiect dificil pentru că e o clădire existentă. L-am finalizat cu succes și sunt mândru de aceasta lucrare mai ales că primul meu job a fost aici aproape", a explicat Alin Buşi.

Anglia s-a schimbat un pic şi datorită lui. Dar și Anglia l-a schimbat pe el. A învăţat cât e de important să te ţii de cuvânt şi că prima impresie contează. S-a obişnuit cu umorul englezesc dar a înţeles şi cât de adevărat e proverbul acela românesc care zice că - să te faci frate cu "cine trebuie", până treci puntea.

"Eu mi-am obținut autorizațiile cu foc și tot felul, deși nu-mi răspunde nimeni la telefon. Până am pus un englez să sune. Nu mi-a răspuns nimeni la mailuri și la telefon că m-au văzut român. Eu acum mi-am luat un englez care să îmi fie director, pentru că trebuie să ai oameni de aici, ei se cunosc, e altfel. Nu am o problemă cu asta", transmite antreprenorul român.

Din Londra până în Scoția: afaceri în expansiune

Când nu e în maşină prin Londra, e în trenul care îl duce în Scoţia. Pentru afaceri, evident.

În inima oraşului Edinburgh, pe şantierul unui vechi hotel care va fi readus la viaţă, se vorbeşte româneşte. O mână de muncitori se ocupă de amenajarea interioară a viitoarelor camere. Şeful de şantier e tot român.

Îl cheamă Paul şi s-a născut în Dej, la fel ca Alin. Dar ei doi s-au cunoscut la Londra. Paul era taximetrist. Nu-i era foarte bine şi chiar îl bătea gândul să se întoarcă în România, să-şi caute ceva de lucru. Într-o zi, i-a sunat telefonul.

"M-a sunat Alin și a zis HAI la Londra nu îţi irosi timpul şi-am plecat duminică. Luni eram deja pe șantier. Azi mă ocup de partea operațională a companiei, gestionez tot ce înseamnă șantierele din portofoliu, relații interumane, cu clienții, totul e în mâinile mele", a declarat Paul Cormoş, angajat al firmei lui Alin.

Adică, pe mâini bune. Viaţa printre străini a devenit parcă mai frumoasă de când sunt împreună. Parcă şi afacerea merge mai bine. Dar gândul lor e tot acasă.

Familia, sprijinul din umbră

Ţara îi aşteaptă cu braţele deschise. E nevoie de specialişti ca ei, de oameni care au pornit de jos, au muncit din greu şi au învăţat meserie, cum se spune, pe brânci. În lipsa lor, România a trebuit să aducă forţă de muncă din alte părţi. Iar românii, spune Alin, ar trebui să înveţe să îi aprecieze pe muncitorii veniţi de peste tot. Aşa cum şi englezii o fac cu el şi cu toţi românii ca el.

"Ne-am plâns atâţia ani de cum suntem tratați în străinătate și acum îi tratăm pe alții de 10 ori mai rău. Având în vedere că cei care vin să muncească în România nu fac la fel de multe probleme cum au făcut românii aici în urmă cu mulți ani. Nu înţeleg de ce e ura asta a noastră față de ei. Au venit să îşi facă treaba cum o facem și noi aici", a punctat Alin Buşi.

Ai lui s-au obişnuit cu asta. Târziu, după lăsarea întunericului, e fericit că încă o zi s-a încheiat şi că ajunge acasă.

Un business de milioane și un drum care a meritat

Anca, soţia lui Alin, e femeia puternică din spatele antreprenorului de succes. Ea se ocupă de partea financiară a firmei, de comenzi şi de tot ce ţine de birocraţie. Pentru că da, e destulă birocraţie şi în regat.

Să le fie bine. Firma lor are o cifră de afaceri de ordinul milioanelor de lire sterline. Au o viaţă cum n-au visat şi îi pot oferi orice fiului lor. Când se uită în urmă, Alin realizează că tot efortul a meritat.

Se estimează că în jur de un milion şi jumătate de români trăiesc şi muncesc în Regatul Unit. Chiar mai mulţi ca înainte de Brexit. O mică Românie care, în timp ce îşi caută rostul dincolo de graniţe, construieşte altă ţară.

