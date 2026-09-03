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A murit scriitoarea şi jurnalista Gloria Steinem, o legendă a feminismului. Avea 92 de ani

A murit scriitoarea şi jurnalista Gloria Steinem, o legendă a feminismului. Avea 92 de ani Gloria Steinem a murit la 92 de ani - Profimedia
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Editor Denisa Gheorghe | Timp citire: 2 minute
Publicat la 03.09.2026, 14:31 | Modificat la 03.09.2026, 14:31

Gloria Steinem, una dintre cele mai importante figuri ale mişcării feministe din Statele Unite şi o voce care a influenţat timp de decenii lupta pentru drepturile femeilor, a murit la vârsta de 92 de ani. Scriitoarea şi jurnalista s-a stins în locuinţa sa din New York, înconjurată de cei dragi, după o viaţă dedicată activismului şi egalităţii.

Autoarea, născută în Toledo (Ohio), s-a stins din viaţă ieri (miercuri, n.r.), în pace, la reşedinţa sa din New York, înconjurată de mulţi dintre cei dragi, scrie EFE. "Cei aproape o sută de ani de viaţă ai săi au fost plini de împliniri, iar ea a continuat să militeze pentru egalitate până la sfârşit", se arată în mesajul publicat pe reţeaua socială.

"Cel mai mare dar al Gloriei era capacitatea ei de a-i asculta pe ceilalţi, de a-i face să se simtă înţeleşi şi auziţi. Cuvintele, acţiunile şi exemplul ei le ofereau oamenilor libertatea de a fi ei înşişi. Gloria a trăit fidel spiritului său independent, mereu cu curiozitate şi un mare simţ al umorului", se precizează în mesaj.

Gloria Steinem s-a născut la 25 martie 1934 şi a studiat la Smith College ştiinţele politice, o specializare neobişnuită în rândul femeilor. La absolvire, a trecut prin experienţa unui avort ilegal.

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De la jurnalism la activism pentru drepturile femeilor

Ea a lucrat ca directoare la Independent Research Service, o organizaţie finanţată de CIA, însă s-a orientat către jurnalismul independent, scriind pentru revista Esquire articole dedicate femeilor.

În anii '60 a colaborat, de asemenea, cu revista Huntington Hartford's Show şi s-a infiltrat în Playboy Club din New York ca "iepuraş" pentru a dezvălui condiţiile în care trăiau acele femei.

A contribuit la schimbarea discursului despre avort

A făcut parte din echipa fondatoare a revistei New York Magazine în 1968 şi, după ce a relatat despre un eveniment legat de avort, a inventat conceptul de "libertate reproductivă", adică dreptul femeilor de a decide dacă vor sau nu să aibă copii.

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Împreună cu alte feministe, precum Bella Abzug şi Betty Friedan, ea a creat organizaţia National Women's Political Caucus şi a fost fondatoare, în anii '70, alături de Dorothy Pitman Hughes, a primei reviste feministe, Ms. Magazine.

Scriitoarea, care a suferit de cancer de sân în anii '80, a câştigat în 2021, în Spania, Premiul Prinţesa de Asturia pentru Comunicare şi Ştiinţe Umaniste.

Denisa Gheorghe
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