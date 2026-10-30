Mesaj de la Pentagon pentru statele NATO: Europenii trebuie să-şi tempereze criticile la adresa Rusiei

Administrația americană le-a cerut mai multor state NATO să își tempereze declarațiile publice referitoare la amenințarea reprezentată de Rusia. Solicitarea Pentagonului vine într-un moment în care Washingtonul încearcă să relanseze negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

Oficiali ai Pentagonului au transmis în ultimele săptămâni mesaje către mai multe guverne europene, susținând că unele declarații critice la adresa Rusiei ar putea afecta securitatea continentului, potrivit unei investigații Reuters bazate pe informații furnizate de patru surse familiarizate cu discuțiile.

Printre statele vizate se numără Estonia, Letonia și Lituania, țări aflate pe flancul estic al NATO. Nu este clar dacă solicitări similare au fost adresate și altor aliați, inclusiv României.

Unul dintre principalii reprezentanți americani implicați în aceste discuții este Elbridge Colby, subsecretar al Apărării pentru politici, care coordonează și o analiză privind viitoarea prezență militară americană în Europa.

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Potrivit surselor citate, mesajele au fost transmise în cadrul unor întâlniri bilaterale, fără un ton conflictual.

Pentagonul nu vrea ca Rusia să fie "întărâtată"

Oficialii americani ar fi criticat în special declarațiile potrivit cărora Rusia se află într-o situație disperată din cauza dificultăților întâmpinate în Ucraina.

Într-o discuție cu un reprezentant baltic, Colby ar fi recomandat evitarea provocărilor verbale la adresa Moscovei.

Un exemplu invocat ar fi fost caracterizarea Rusiei drept un animal încolțit, formulare apropiată de cea folosită în septembrie de premierul Estoniei, Kristen Michal, care l-a comparat pe Vladimir Putin cu un șobolan prins într-un colț.

Recomandările Washingtonului au provocat nedumerire în rândul unor oficiali europeni, care consideră că declarațiile lor sunt deja moderate.

Pentagonul a refuzat să comenteze conținutul discuțiilor confidențiale, în timp ce NATO și ministerele Apărării din cele trei state baltice nu au oferit reacții.

Europa, îngrijorată de sabotajele atribuite Rusiei

Solicitările americane apar pe fondul unor avertismente ale serviciilor occidentale de informații privind intensificarea operațiunilor de sabotaj atribuite Moscovei.

Recent, autoritățile germane au anunțat arestarea a doi cetățeni belaruși suspectați că pregăteau incendierea unei clădiri sau a unei infrastructuri importante în zona Nürnberg.

Anterior, Germania acuzase Rusia de implicare într-o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle. Moscova respinge acuzațiile privind desfășurarea unor asemenea operațiuni.

Ce ar putea însemna noua abordare pentru flancul estic al NATO

Discuțiile au loc în timp ce administrația Donald Trump analizează posibilitatea reducerii efectivelor militare americane staționate în Europa.

Washingtonul insistă ca aliații europeni să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în condițiile în care Statele Unite își concentrează atenția și asupra altor regiuni strategice.

Pentru România, membră NATO situată pe flancul estic și vecină cu Ucraina, eventualele modificări ale prezenței militare americane reprezintă o temă importantă de securitate.

În paralel, administrația Trump explorează posibilitatea unor acorduri economice cu Rusia, inclusiv relaxarea sancțiunilor, în cadrul eforturilor diplomatice de încheiere a războiului. Această abordare provoacă reacții împărțite în Europa, unde numeroși oficiali susțin menținerea presiunii economice asupra Kremlinului.