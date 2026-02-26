A reuşit "Regele TikTokului" din România să influenţeze alegerile prezidenţiale din 2024? Analiză Bloomberg

Bogdan Peşchir, un trader de criptomonede în vârstă de 36 de ani din Brașov, era cunoscut pe TikTok ca Bogpr, cel mai mare "gifter" din România. Autorităţile susţin că "Regele Tiktokului" a cheltuit aproape un milion de dolari pe platforma online susţinând campania lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidenţiale din 2024 şi că activitatea sa a făcut parte dintr-o operaţiune mai amplă atribuită Rusiei.

Lui Bogdan Peschir îi plăcea să cheltuiască bani mai ales pe livestreameri, scrie Bloomberg. Dacă transmiteai un eveniment pe TikTok și făceai ceva care să-i capteze atenția și aprobarea (de exemplu să sari într-un canal sau să faci o săritură mortală) putea să urmărească live-ul și îți cadouri. Îl costau de la câțiva cenți la sute de dolari bucata, iar cei care le primeau le puteau transforma ulterior în bani.

Peschir a tot oferit astfel de cadouri, iar numărul său de urmăritori s-a apropiat de 200.000. În toamna anului 2024 a atins nivelul 50 pe TikTok, devenind unul dintre cei mai prolifici "gifteri" din Europa. Este vorba despre un tip aparte de faimă, dar procurorii români spun că era una puternică. Peschir a fost arestat și acuzat că și-a folosit banii și renumele pentru a ajuta un candidat de extremă dreapta să câștige primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Călin Georgescu a obținut o victorie aproape peste noapte. Un sondaj realizat cu trei săptămâni înaintea alegerilor îl credita cu o susţinere de doar 1%, insuficient pentru a fi invitat la principala dezbatere televizată. Apoi a câștigat 22,9% din voturile din primul tur, mai mult decât oricare dintre ceilalți 12 candidați. În termen de trei zile, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a declarat că au existat ingerințe în alegeri. Instituția a declasificat cinci documente de informații parțial redactate care susțineau că un "actor statal" a intervenit în scrutin. Germania și Statele Unite au indicat ulterior că ar vi fost vorba de Rusia.

Operaţiunea "Georgescu" sau cum a fost propulsat candidatul în topurile platformei TikTok

Operațiunea s-a desfășurat online, în mare parte pe TikTok. Zeci de mii de conturi false au creat impresia că Georgescu este extrem de popular, propulsându-l în feed-urile tuturor. Potrivit unui raport al guvernului francez, hashtagul #calingeorgescu a fost vizualizat de 73,2 milioane de ori pe TikTok în șapte zile, un nivel de viralizare fără precedent pentru o țară în care doar 9 milioane de oameni folosesc TikTok. Potrivit autorităţilor, Peschir ar fi trimis cadouri către creatori care îl promovau pe Georgescu și comentând sau apreciind conținutul favorabil candidatului.

"Fac ce pot aici ca să-i ofer vizibilitate", i-a scris el unui cunoscut.

Procurorii suspectează că această activitate a fost crucială și posibil coordonată cu un proiect mai amplu al Rusiei de a-l aduce pe Georgescu la putere. Rolul lui Peşchir în promovarea lui Georgescu ar fi fost "decisiv". El nu a fost însă pus sub acuzare. El susține că dosarul guvernului este lipsit de sens: s-a bucurat pur și simplu să ofere o parte din averea obținută independent influencerilor de pe TikTok și, întâmplător, era și susținător al lui Călin Georgescu.

O fermitate "rar întâlnită" din partea autorităţilor române

Bloomberg notează că autoritățile române au reacționat cu o fermitate rar întâlnită în alte situații similare. În decembrie, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatul, afirmând că au fost încălcate legile electorale, mai întâi prin "utilizarea netransparentă" a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, iar apoi prin finanțarea campaniei lui Georgescu din "surse nedeclarate". Un nou scrutin a fost programat pentru mai 2025, iar de data aceasta Georgescu a fost interzis din cursă.

Arestarea lui Peşchir, în martie 2025, a fost un adevărat spectacol. Procurorii au spus că infracțiunile sale includ "coruperea alegătorilor prin mijloace electronice" și au cerut să fie menținut în arest în timp ce pregăteau acuzațiile. A fost eliberat după aproximativ o lună. Ulterior, o dronă a poliției a survolat luni la rând în apropierea balconului său, iar autoritățile i-au confiscat fiecare laptop nou pe care și l-a cumpărat.

Aproape 900.000 de dolari, cheltuiţi pe cadouri pentru TikTokeri pro-Georgescu

Procurorii susțin că, în cele 10 luni de dinaintea alegerilor, Peşchir a cheltuit aproape 900.000 de dolari pe cadouri TikTok, pe care le-a oferit către peste 250 de influenceri români. În ultimele 31 de zile ale perioadei, spun autorităţile, Peşchir a trimis 381.000 de dolari către conturi care îl susțineau pe Georgescu. Guvernul a calificat aceste sume drept o contribuție electorală nedeclarată și, prin urmare, ilegală.

Peschir își susține vehement nevinovăția. "Guvernul nu a adus absolut nicio probă. […] Este doar o poveste inventată pentru a găsi un motiv de anulare a alegerilor", a scris el într-un e-mail către Bloomberg Businessweek. El a respins ideea că ar fi primit indicații de la Moscova, spunând că "nimeni nu mă poate comanda (în afară de Dumnezeu) și nu am primit niciun cent de la nimeni de ani de zile".

"Cea mai de succes operațiune de interferență electorală rusă din secolul XXI"

Poliția afirmă că ancheta este încă în desfășurare. Bloomberg a consultat rapoarte ale serviciilor române de informații și aproximativ o sută de pagini de mesaje ale lui Pşschir și a discutat cu acesta prin e-mail. Mesajele, în special, oferă o perspectivă asupra lumii neobișnuite a campaniilor electorale pe rețelele sociale. Bogdan Peşchir a devenit imaginea a ceea ce ar putea fi cea mai de succes operațiune de interferență electorală rusă din secolul XXI.

Bogpr era activ pe TikTok cel puțin din 2023, dar a devenit celebru în martie 2024, cu opt luni înainte de alegeri. Atunci i-a oferit cadouri în valoare de zeci de mii de dolari cântărețului român Nicolae Guță. Potrivit lui Peşchir, acest gest i-a adus porecla "Regele TikTok" în România. Timp de luni de zile, banii trimiși de Peschir pe TikTok păreau să nu aibă legătură cu alegerile. A răspuns apelurilor la donații, de exemplu, din partea părinților unui copil bolnav de cancer. A oferit cadouri unor tinere sau unor persoane care se filmau conducând mașini ori tăind lemne.

"Făceam live-uri, mă îmbrăcam în rochie, jucam rolul unui NPC ca să-i atrag atenția", spune Gheorghe-Daniel Alexe, cunoscut în online ca Bahoi. Alți utilizatori ofereau cadouri, dar Peşchir era într-o categorie aparte, spune Alexe, care, potrivit procurorilor, a primit cadouri în valoare totală de 2.400 de dolari.

Puțini creatori de pe TikTok îi știau numele real sau cum arată Peşchir. Nu dezvăluia prea multe despre sine, își amintește Alexe, în afară de faptul că credea în Dumnezeu și că a oferi bani era principala sa sursă de bucurie. "Spunea: 'Am atât de mulți bani încât nimic nu mă mai impresionează, pentru că nimic nu mă mai stimulează'. Doar să dăruiesc mă mai stimulează", povestește Alexe.

Extrema dreapta în România şi ascensiunea lui Călin Georgescu

Georgescu, fost membru AUR, a numit Ucraina un "stat fictiv" și l-a descris pe liderul Mișcării Legionare drept un "erou" care "a unit zeci de mii de oameni cu un singur scop și o singură vibrație, identitatea națională și puritatea poporului român". A prezis, de asemenea, că în viitor oamenii vor comunica prin telepatie și a afirmat la un moment dat că a întâlnit extratereștri.

În cercurile politice tradiționale, Georgescu era considerat un excentric. Pe TikTok însă se contura o altă imagine. În videoclipuri, apărea pe un cal alb, îmbrăcat într-o ie tradițională. Se descria drept "fiul unui țăran" și "sufletul națiunii mele". El reprezenta ultima speranță a națiunii împotriva forțelor globaliste care vor să distrugă atât creștinismul, cât și identitatea distinctă a României. Ideologia lui, cunoscută drept suveranism, opunea oamenii obișnuiți elitelor, statul-națiune Uniunii Europene și NATO, iar tradiția progresismului. Mesajul a rezonat puternic cu Peşchir.

"Cred că acest om este trimis de Dumnezeu. Și acum noi, România, avem o șansă", a scris Peşchir într-un mesaj.

Probleme de securitate cibernetică înainte de alegerile din 2024

Înainte de alegerile din noiembrie 2024, angajați ai Biroului Electoral au avut parolele compromise și publicate pe forumuri rusești de criminalitate cibernetică. Peste 85.000 de atacuri online au vizat infrastructura electorală, potrivit concluziilor serviciilor române de informații. Acestea păreau să provină din 33 de țări, deși rapoartele menționau că ar putea fi o iluzie creată prin mascarea adreselor IP. Un actor puternic, sau mai mulți, încerca să submineze alegerile din România, încercând totodată să-și șteargă urmele.

În culise, serviciile române de informații le-au transmis omologilor francezi că suspectează coordonarea atacurilor de către Rusia. România ar fi atribuit unul dintre atacuri grupării APT29, cunoscută și sub numele Cozy Bear, o unitate de hacking a SVR, serviciul rus de informații externe civile.

La 2 octombrie, preşedintele a prezentat concluziile preliminare ale României liderilor europeni reuniți la Copenhaga.

Potrivit acestuia, campania Rusiei a început încă din 2019, când o companie rusă a început să realizeze profilări sociologice ale românilor. Câțiva ani mai târziu, a apărut brusc o proliferare de grupuri românești pe Facebook dedicate medicinei alternative, religiei sau rețetelor culinare. Aveau denumiri precum "Există un singur Dumnezeu" și "Frumusețea României". Scopul acestor grupuri aparent inofensive, potrivit lui Dan, era testarea diferitelor mesaje pe segmente ale populației românești.

Cum au fost cuceriţi românii. Grupurile care au devenit pro-Georgescu peste noapte

Specialiștii ruși în marketing digital s-ar fi oprit asupra a patru teme, potrivit anchetei românești. Multe dintre aceste grupuri prezentau ceea ce păreau a fi români generați cu ajutorul AI, spunând că nu le este rușine să trăiască la țară. Altele prezentau români simpli, adesea lipsiți de cei dragi, sărbătorindu-și aniversările.

"Românii au fost cei mai receptivi la narațiuni despre identitate și nostalgie, conspirații, religie și medicină alternativă", a declarat procurorul general al României, Alex Florența, într-o conferință de presă organizată cu două săptămâni înaintea deplasării lui Dan la Copenhaga.

Pe măsură ce se apropiau alegerile din 2024, multe dintre aceste grupuri au început să publice conținut pro-Georgescu, alături de obișnuitele rețete, citate inspiraționale și povești emoționante. Între timp, pe TikTok au apărut mii de videoclipuri și fotografii. Una dintre principalele surse, potrivit autorităților române, ar fi fost un grup Telegram numit Propagatorcg, ai cărui administratori controlau un folder centralizat cu materiale despre Georgescu. Acestea erau distribuite voluntarilor, împreună cu instrucțiuni detaliate privind hashtagurile și modul de editare a videoclipurilor, fotografiilor și meme-urilor, astfel încât algoritmul TikTok să le considere conținut nou.

Apoi, în timp ce sute de influenceri postau despre Georgescu, a intrat în acțiune a treia componentă a campaniei: boții. Cu două săptămâni înainte de vot, 25.000 de conturi TikTok, care până atunci fuseseră aproape complet inactive, au devenit brusc active și au început să interacționeze cu conținut pro-Georgescu. Aceste conturi aveau adrese IP unice, simulând dispozitive mobile care păreau să-și schimbe locația, la fel ca telefoanele reale, explică Pavel Popescu, vicepreședinte al Ancom, autoritatea de reglementare în comunicații din România. Acest lucru a făcut mult mai dificilă identificarea lor ca boți și a făcut ca interacțiunile pro-Georgescu să pară organice pentru algoritmul TikTok.

"Oricine poate cumpăra 25.000 de boți ca să dea like unui cont. Dar când ai 25.000 de conturi active care te urmăresc peste tot, asta e altceva", expliă Pavel Popescu.

În mod normal, dacă cineva cu 10.000 de urmăritori face un live pe TikTok, poate că aproximativ 500 dintre ei urmăresc transmisia la un moment dat. Live-urile lui Georgescu atrăgeau însă audiențe mult mai mari decât ar fi indicat numărul său de urmăritori. Acest lucru a determinat algoritmul să îl amplifice și mai mult. La scurt timp după apariția boților, Georgescu a devenit al nouălea cel mai popular trend TikTok la nivel mondial.

Cele două faze ale operaţiunii pro-Georgescu

La momentul arestării lui Peşchir, procurorii susțineau că operațiunea sa pro-Georgescu a avut două faze. Timp de luni de zile și-a construit o bază de urmăritori prin cadourile oferite pe TikTok. Apoi, pe măsură ce se apropia primul tur al alegerilor, a început să aprecieze și să distribuie videoclipuri și meme-uri cu Georgescu. Având în vedere notorietatea și numărul său de urmăritori, răspândirea ulterioară a conținutului era aproape garantată. Când Bogpr intra într-un live era ca și cum utilizatorii ar fi văzut o celebritate. Când oferea un cadou mare numele său apărea pe ecran odată cu animația. Destinatarii își întrerupeau adesea activitatea pentru a-i mulțumi pe nume. Faima generozității sale s-a răspândit. Mulți dintre cei care îl contactau făceau referire la sprijinul său pentru Georgescu.

"Poți să-mi dai niște bani? Fac orice vrei. […] Împart pliante cu domnul Georgescu pe stradă. Stau de dimineața până seara", i-a scris Cristian Gunie, utilizator TikTok proaspăt eliberat din închisoare, cu o săptămână înainte de vot, potrivit documentelor din dosar.

"Salut, dacă faci asta live, te susțin acolo", i-a răspuns Peşchir. I-a trimis un singur cadou, un avion, care a costat 48,88 dolari.

Multe dintre conversațiile prin mesaje dintre Peschir și TikTokerii pe care îi finanța arată o ruptură evidentă de ton. Influencerii vorbeau ca și cum ar fi primit clar bani în schimbul promovării lui Georgescu. Peschir adopta un ton mult mai precaut.

Peşchir s-a informat cu atenţie privitor la legislaţia electorală. Polițiștii au găsit pe computerul său căutări precum „mită electorală” și „Legea 334/2006”, legea privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale în România. Procurorii susțin că existența unui schimb de favoruri era implicită, chiar dacă nu a fost exprimată explicit.

Peschir a refuzat să discute despre conversațiile sale prin mesaje, afirmând că nu poate comenta aspecte care ar putea face obiectul unui viitor proces. El spune însă că l-a susținut sincer pe Georgescu și că a dorit să câștige, iar căutările despre legea electorală au fost făcute tocmai pentru a nu o încălca.

"Acest tip de acuzație pare desprins direct din ficțiunea lui Orwell — un stat polițienesc care te acuză de 'crime de gândire', în ciuda unor dovezi clare contrare", a scris Peschir într-un e-mail.

În documentele depuse la dosar, procurorii susțin că eforturile lui Peşchir de a evita aparența unui schimb de favoruri cu susținătorii lui Georgescu ar demonstra, de fapt, că exact asta făcea.

De unde proveneau banii lui Bogdan Peşchir

Guvernul a mai afirmat că sumele găsite în conturile cripto ale lui Peşchir după arestare, în total aproximativ 7 milioane de dolari, "reflectă un standard de viață care nu corespunde activităților desfășurate prin compania sa". Este cea mai apropiată formulare prin care autoritățile au sugerat că ar fi obținut bani nedeclarați sau că fondurile cheltuite pe TikTok nu ar fi fost proprii.

Totuși, acuzațiile formulate până în prezent nu precizează proveniența banilor săi. Timp de aproape un deceniu, până în 2023, Peschir a lucrat pentru o companie obscură de ATM-uri Bitcoin, cunoscută sub numele de BitXatm. De atunci, susține el, tranzacționează criptomonede cu normă întreagă. "Majoritatea investițiilor mele au fost realizate pe platforme publice, descentralizate, astfel încât pot fi verificate ușor de oricine are cunoștințe de bază despre blockchain", afirmă acesta.

Cazul lui Peşchir face parte dintr-o investigație mai amplă privind posibilele persoane sau entități care l-ar fi sprijinit pe Georgescu din culise. Candidatul însuși a fost supus unei examinări intense după victoria și ulterior descalificarea sa din primul tur al alegerilor prezidențiale. A fost inculpat pentru presupusa glorificare a Mișcării Legionare, precum și pentru presupusa tentativă de răsturnare a guvernului român după anularea rezultatelor alegerilor. În octombrie, procurorul general al României a confirmat că instituția sa a solicitat sprijin din partea a cel puțin trei state străine într-o altă anchetă, de această dată privind sursele de finanțare ale campaniei lui Georgescu.

Președintele Nicuşor Dan a recunoscut toamna trecută că guvernul întâmpină dificultăți în construirea unui dosar solid împotriva lui Peşchir.

A trecut aproape un an de la arestarea lui Peşchir. O sursă din poliție a declarat pentru Businessweek că dosarul este încă deschis. El se află acasă și poate călători liber, iar între timp și-a cumpărat un laptop nou, după ce cele anterioare au fost confiscate de autorități. Spune că încearcă să-și refacă economiile tranzacționând criptomonede. Se descrie drept dependent de muncă și introvertit, care "a dus o viață foarte liniștită și pașnică", petrecându-și cea mai mare parte a timpului în birou.

În decembrie 2024, guvernul român a sesizat Comisia Europeană pentru a investiga dacă TikTok a făcut suficient pentru a preveni manipularea platformei sale. Rezultatele anchetei sunt încă în așteptare.

Ce susţine platforma TikTok

Deși recunoaște că au existat tentative de manipulare a alegerilor, TikTok nu este de acord cu versiunea autorităților române privind modul în care ar fi arătat campania de manipulare. Într-un schimb de e-mailuri cu Businessweek, un purtător de cuvânt al TikTok a declarat că platforma a desființat mai multe rețele care vizau România în noiembrie și decembrie 2024 și că acestea nu l-au susținut exclusiv pe Georgescu.

"Având în vedere gama de candidați susținuți, ar fi inexact să afirmăm că Călin Georgescu a fost singurul beneficiar al activității neautentice pe TikTok și imposibil de măsurat diferența relativă a beneficiilor obținute de un candidat față de altul", a precizat reprezentantul companiei.

Nicuşor Dan însă a indicat un singur adversar. "Ne confruntăm cu un atac informațional al Rusiei asupra țărilor europene", a declarat el în octombrie, descriind presupusele acțiuni ale Rusiei de subminare a alegerilor din România drept război hibrid. Pentru cei care susțin poziția guvernului român, dificultatea de a demonstra cazul sugerează că autorii au reușit să-și acopere bine urmele. Pentru sceptici, însă, aceasta indică faptul că presupusa conspirație ar putea fi, de fapt, doar o teorie a conspirației.

Decizia fără precedent de a anula alegerile nu a fost bine primită de mulți români. Elena Lasconi, clasată pe locul al doilea după Georgescu și care spera să-l înfrunte în turul final din postura de candidat al curentului principal, a declarat că scrutinul anulat "zdrobește însăși esența democrației - votul". În ianuarie 2025, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la București.

Pentru o perioadă, decizia României de a-l elimina pe Georgescu din cursă a părut să se întoarcă spectaculos împotriva autorităților. Candidatul suveranist George Simion și-a anunțat intenția de a candida. La fel ca Georgescu, era sceptic față de UE și sprijinul acesteia pentru Ucraina. De asemenea, a declarat că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru NATO. Georgescu și-a exprimat sprijinul pentru el.

În primul tur al alegerilor reluate, în luna mai, Simion a obținut 41%, depășind cu mult scorul de 23% obținut anterior de Georgescu. În turul doi l-a avut contracandidat pe Nicuşor Dan Dan, matematician și activist, primar al Bucureștiului din 2020. Numeroase instituții media internaționale au anticipat victoria lui Simion.

Pe TikTok, Simion avea 1,3 milioane de urmăritori, comparativ cu 350.000 în cazul lui Nicuşor Dan. În timp ce Simion posta videoclipuri alături de muncitori din fabrici sau din biserici, Dan se prezenta într-un stil urban, vizitând restaurante din București și împărțind treburile casnice cu partenera sa. Simion vorbea despre restabilirea demnității și justiției pentru români, în timp ce Dan rezolva probleme de matematică și explica modul în care ar echilibra bugetul. Simion voia ca românii să facă parte dintr-o mare mișcare istorică. Dan vorbea despre statul de drept și liberalism. TikTok, aflat încă sub investigația Comisiei Europene, a reacționat mult mai ferm la activitățile suspecte de pe platformă în turul final, spune Mircea Toma, secretar de stat în cadrul CNA. Platforma a dublat numărul moderatorilor de limbă română, care au colaborat mai strâns cu autoritățile.

În ziua votului, pe 18 mai, alegătorii români au oferit o nouă surpriză. Nicuşor Dan l-a învins pe Simion cu 53,6% la 46,4%. După ora 21.00, când au început să apară rezultatele, mulțimi uriașe s-au adunat în fața sediului câştigătorului, în apropierea Parcului Cișmigiu. Prezența la vot a fost una record, de 65%, față de 53% în primul tur anulat.

Candidatul preferat al Rusiei pierduse, însă politica de tip Georgescu pare să rămână. "Societatea noastră este mai polarizată ca niciodată. [...] Pentru că am anulat alegerile și le-am reluat, toți cei care au votat cu George Simion și Călin Georgescu nu îl consideră pe Nicușor Dan un președinte legitim. Pe de altă parte, cei care au votat cu Nicușor Dan sunt atât de bucuroși că extrema dreaptă nu a câștigat, încât îl adoră într-un mod toxic. Iar aceste două grupuri nu mai vorbesc între ele", spune jurnalistul român Victor Ilie.

Ce spune Bogdan Peşchir despre succesul lui Georgescu

Una dintre persoanele care cred că Georgescu a fost adevărata victimă a interferenței electorale este, desigur, Bogdan Peşchir.

"Alegerile din România au trebuit anulate pentru că a câștigat persoana «greșită» — greșită pentru establishmentul politic", afirmă Peşchir.

Întrebat de ce crede că Georgescu a avut un asemenea succes, Peşchir spune că a fost pur și simplu convingător. "Cred că oamenii au rezonat cu mesajul lui. Există o nevoie profundă de schimbare în societatea românească, iar oamenii l-au văzut ca pe un outsider. Avea o modalitate foarte bună de a atinge lucruri importante și dureroase care afectează România" spune el.

