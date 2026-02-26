Misterioasa "tentativă de infiltrare" în Cuba: 4 morţi şi 6 răniţi pe o șalupă americană. Reacția Rusiei

Cuba susține că forțele sale au ucis patru persoane și au rănit alte șase într-un schimb de focuri pe coasta de nord a țării, după ce o șalupă înmatriculată în SUA ar fi încercat să se "infiltreze" pe insulă. Toți "atacatorii" sunt cubanezi, unii dați în urmărire, și ar fi deschis focul asupra autorităților, potrivit oficialilor de la Havana. Rusia consideră incidentul o "provocare agresivă" din partea SUA.

Nave ale gărzii de coastă cubaneze au fost surprinse în portul din Havana pe 25 februarie 2026 - Profimedia

Cuba a anunțat miercuri noapte că forțele sale au împușcat mortal patru persoane puternic înarmate care ar fi încercat "să se infiltreze" pe teritoriul țării cu o barcă rapidă înmatriculată în Florida. Incidentul apare într-un moment de tensiune maximă între guvernul comunist de la Havana și Washington, relatează CNN. Cubanezii lasă de înţeles că în spatele incidentului misterios se află guvernul american, iar Moscova condamnă o "provocare agresivă" din partea Statelor Unite, menită să escaladeze situația și să declanșeze un conflict.

Filmul incidentului în varianta Cubei

Forțele cubaneze au interceptat ambarcațiunea după ce aceasta a intrat în apele teritoriale ale țării, în zona Falcones Cay, la puțin peste 160 km de Florida, a transmis Ministerul de Interne într-un comunicat. Un pasager aflat la bordul șalupei a deschis focul asupra navei cubaneze, rănind comandantul, iar forțele cubaneze au fost obligate să riposteze, potrivit comunicatului. Alte șase persoane aflate la bord au fost rănite, reținute și au primit îngrijiri medicale.

Potrivit autorităților de la Havana, pasagerii erau cetățeni cubanezi stabiliți în SUA, unii dați în urmărire în Cuba. Erau înarmați cu puști de asalt, pistoale și cocktailuri Molotov și ar fi "intenționat să desfășoare o infiltrare în scopuri teroriste", potrivit ministerului. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că ambarcațiunea nu transporta personal al guvernului american și nu făcea parte dintr-o operațiune a guvernului SUA.

Numărul de înmatriculare al ambarcațiunii furnizat de autoritățile cubaneze apare în registrele maritime ca aparținând unei bărci cu motor, de aproximativ 7,3 metri lungime, fabricată în 1981. O altă persoană trimisă din SUA pentru a se infiltra pe insulă a fost arestată și a mărturisit ulterior, se mai arată în comunicatul Ministerului cubanez de Interne.

Reacţia Moscovei

"Aceasta este o provocare agresivă din partea Statelor Unite, menită să escaladeze situația și să declanșeze un conflict", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova.

Incidentul neobișnuit survine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre SUA și Cuba, care se confruntă cu o criză de combustibil după ce americanii au blocat transporturile de petrol din Venezuela către insulă. Pe 3 ianuarie, forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro la Caracas, înlăturând de la putere un aliat-cheie al Cubei.

Blocada a adus economia Cubei într-o situație critică, statul caraibian traversând cea mai gravă criză din ultimele decenii. ONU a avertizat asupra unui posibil "colaps" umanitar. Statele Unite au relaxat ușor embargoul miercuri, anunțând că vor acorda licențe unor entități private cubaneze care doresc să revândă petrol din Venezuela, principalul furnizor de țiței și combustibil pentru piața cubaneză, dominată în mare parte de sectorul public.

Oficialii americani cer o anchetă

Marco Rubio a declarat că ambasada SUA la Havana analizează incidentul, după ce a fost informată de autoritățile cubaneze. Departamentul pentru Securitate Internă și Garda de Coastă a SUA sunt şi ele implicate.

"Vom afla exact ce s-a întâmplat aici și apoi vom reacționa în consecință. Este foarte neobișnuit să vedem schimburi de focuri pe mare deschisă de acest tip. Sincer, este ceva ce nu s-a mai întâmplat în zona Cubei de foarte mult tim", a spus Rubio, aflat într-o vizită oficială în Saint Kitts și Nevis.

Oficiali din Florida au cerut o anchetă și ca guvernul cubanez să fie tras la răspundere. Potrivit acestora, incidentul ridică semne de întrebare privind folosirea forței împotriva unor persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni înmatriculate în SUA.

Cuba nu este la primul astfel de incident

Forțele cubaneze s-au mai angajat în confruntări cu bărci americane intrate în apele sale teritoriale, însă un schimb de focuri de o asemenea amploare este rar, explică CNN. Ministerul cubanez de Interne a anunțat că, în 2022, a interceptat 13 șalupe americane, cu 23 de membri ai echipajului, pe care i-a acuzat că desfășurau "operațiuni de trafic de persoane", transportând oameni din Cuba către SUA.

Zona unde a avut loc incidentul de miercuri (coasta de nord a provinciei Villa Clara) este cunoscută pentru apele puțin adânci și bancuri de nisip, ceea ce o face potrivită pentru astfel de traversări. Și Garda de Coastă a SUA a interceptat în trecut ambarcațiuni care transportau migranți ilegali către Florida, unde există o importantă comunitate de cubanezi, majoritatea opozanți ai regimului comunist de la Havana.

Incidentul a avut loc la o zi după comemorarea a 30 de ani de la doborârea de către armata cubaneză a două avioane ale organizației umanitare "Brothers to the Rescue", în care au murit patru persoane. În plus, Donald Trump a prelungit recent o măsură din perioada Clinton, care permite autorităților americane să oprească și să verifice nave suspectate că se îndreaptă spre Cuba.

NYT: "Anul acesta ar putea fi anul în care regimul cubanez cade"

În ultimii 70 de ani, mulți președinți ai SUA au încercat să răstoarne guvernul comunist al Cubei. De această dată, însă, situația pare diferită. Turismul s-a prăbușit, la fel ca mare parte din economie. Acest an ar putea deveni anul căderii regimului cubanez, arată un editorial publicat de The New York Times.

Este greu de spus cât timp va putea Cuba să reziste fără importuri de petrol. Unii estimează că această criză ar putea atinge punctul culminant în următoarele săptămâni. De asemenea, nu este clar cine ar conduce țara în cazul prăbușirii guvernului. Majoritatea liderilor opoziției se află în închisoare sau în exil.

