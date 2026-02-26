Doar 31% dintre americanii care au urmărit discursul lui Trump au încredere în măsurile sale economice

Un sondaj realizat imediat după discursul preşedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii arată că doar 31% dintre telespectatori au încredere că măsurile economice anunţate vor avea un efect pozitiv, scrie joi EFE, potrivit Agerpres.

Sondajul, realizat de CNN, a arătat, de asemenea, că 40% dintre cei intervievaţi nu cred că Trump este capabil să opereze o reducere în costul ridicat al vieţii, în timp ce 29% îşi menţin o oarecare încredere că republicanul poate realiza acest lucru.

Creşterea preţurilor şi dificultăţile cu care se confruntă mulţi americani în a-şi acoperi cheltuielile zilnice se numără printre principalele preocupări ale cetăţenilor, motiv pentru care economia a fost o temă centrală a discursului preşedintelui din Congresul SUA.

Trump a atacat din nou administraţia anterioară a lui Joe Biden, pe care a învinovăţit-o pentru datele economice slabe: "Ei au cauzat şi au creat creşterile de preţuri pe care toţi cetăţenii noştri trebuie să le îndure. Voi aţi cauzat acea problemă. Voi aţi cauzat acea problemă...".

În timpul replicii democrate la discursul lui Trump, guvernatoarea statului Virginia, Abigail Sparberger s-a concentrat şi ea pe costul ridicat al vieţii, dar l-a învinovăţit pe preşedinte pentru că nu a luat măsurile necesare pentru a îndrepta lucrurile.

Doar 28% dintre americani consideră condiţiile economice bune sau excelente

Un alt sondaj publicat luni de Centrul de Cercetare Pew a reflectat îngrijorările americanilor cu privire la economie, 72% evaluând condiţiile economice actuale ca fiind acceptabile sau proaste, comparativ cu 28% care le consideră bune sau excelente.

Mai mult, 28% dintre americani spun că politicile lui Trump au îmbunătăţit condiţiile economice, în timp ce 52% spun că le-au înrăutăţit, potrivit prestigiosului centru de sondaje cu sediul la Washington.

Audienţa la discursul lui Trump a scăzut faţă de 2025

Audienţa tv pentru discursul despre Starea Uniunii susţinut de preşedintele Donald Trump marţi seară a scăzut cu 12 puncte procentuale comparativ cu discursul de la învestitură al republicanului, în 2025.

Conform cifrelor preliminare de la compania specializată Nielsen, raportate de The Hollywood Reporter (THR), discursul lui Trump, care a durat aproape două ore şi a devenit cel mai lung din istorie, a atras 27,8 milioane de telespectatori.

Telespectatorii au putut urmări discursul la cele mai vizionate şapte reţele de televiziune şi cablu: ABC, CBS, CNN, Fox News, Fox Network, MS Now şi NBC.

În 2025, 31,45 milioane de telespectatori au urmărit discursul lui Trump adresat Congresului pe aceleaşi reţele anul trecut (care, tehnic vorbind, nu a fost un discurs despre Starea Uniunii, deoarece a fost rostit la începerea unei noi administraţii).

Fox News, reţeaua preferată a lui Trump, a condus ratingurile cu 9,1 milioane de telespectatori, cu mult înaintea celor 5,1 milioane de la ABC.

Totuşi, EFE notează că o scădere a audienţei pentru discursul despre Starea Uniunii la un an după învestirea unui preşedinte este o situaţie obişnuită în istoria recentă a SUA.

După primele lor discursuri în faţa Congresului, la scurt timp după preluarea mandatului, Bill Clinton, Barack Obama şi Trump, în primul său mandat, au atras cu toţii un public mai restrâns pentru discursul despre Starea Uniunii din anul următor, potrivit THR.

Excepţiile sunt George W. Bush în 2002, la câteva luni după atacurile din 11 septembrie 2001, şi Joe Biden în 2022, al cărui prim discurs în faţa Congresului a venit mult mai târziu decât de obicei (sfârşitul lunii aprilie 2021) din cauza restricţiilor sanitare din perioada de vârf a pandemiei de COVID-19.

