PNL acuză PSD de "şantaj politic" şi îi cere lui Grindeanu să decidă dacă se află la guvernare sau în opoziţie

Partidul Naţional Liberal anunţă joi că a luat act de declaraţiile liderului PSD Sorin Grindeanu privind consultarea din partid privind păstrarea coaliţiei în forma prezentă sau într-o formă mai restrânsă, fără USR şi fără Ilie Bolojan. PNL îi cere să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie. Liberalii mai transmit că nu vor ceda niciunui şantaj politic.

"PNL a luat act de declaraţiile lui Sorin Grindeanu făcute în cadrul interviului de la G4media, declaraţii care contribuie la crearea senzaţiei de instabilitate şi afectează credibilitatea României. Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii şi care să ofere şansa unei relansări economice. Trebuie să menţinem disciplina fiscală şi să nu anulăm sacrificiul făcut de români pentru obţinerea reducerii deficitului bugetar. Este un moment extrem de important pentru români şi pentru ţară, pentru că doar un buget realizat într-un mod corect poate garanta relansarea de care avem nevoie", transmite PNL, într-un comunicat oficial, citat de News.ro.

Liberalii arată că, în aceeaşi măsură, "stabilitatea României şi redresarea ţării depind de implementarea onestă a reformelor, de urmărirea cu bună credinţă a obiectivelor asumate în protocolul Coaliţiei şi de o cooperare loială a tuturor actorilor politici implicaţi".

PNL îi cere lui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau la opoziţie

"Nu ne permitem acţiuni duplicitare, sabotaje în cadrul Coaliţiei sau schimbări ale înţelegerilor politice la jumătatea drumului. Din aceste motive, PNL îi cere preşedintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie. PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau îşi doreşte să blocheze acţiunile de reformă", transmite PNL.

PNL mai declară că "va lucra la propunerea pentru realizarea bugetului şi aşteaptă de la PSD ca, până la următorul moment al discutării acestuia, să îşi clarifice de urgenţă poziţia".

PNL "nu va ceda niciunui şantaj politic"

"PNL doreşte ca această Coaliţie să aibă o bună guvernare, să îşi îndeplinească obiectivele asumate, atât asumate prin Acordul politic, cât şi prin programul pe baza căruia a fost învestit. PNL nu va ceda niciunui şantaj politic. Premierul Ilie Bolojan are susţinerea PNL şi schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliţiei semnat anul trecut, în litera şi în spiritul lui", subliniază PNL.

PNL mai anunţă că, "în cazul în care PSD doreşte schimbarea acestui Acord, trebuie să se gândească că PNL îşi rezervă dreptul să acţioneze în consecinţă, plecând de la principiu ”un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri şi dispariţia oricărei garanţii că un nou acord va fi respectat".

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri seară, că va extinde consultarea internă cu privire la rămânerea la guvernare, pe care a declanşat-o încă din luna decembrie, cu întrebări care să nuanţeze anumite aspecte. Unul dintre acestea este legat de păstrarea USR în cadrul coaliţiei, iar altul legat de persoana lui Ilie Bolojan. "Protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL", a declarat Sorin Grindeanu, adăugând că în prezent coaliţia "scârţâie rău".

Ciprian Dobre (MS): "Schimbarea reală este moartea naturală a baronilor PSD"

"PSD atacă pentru că reforma lovește în sistem! PSD atacă pentru că știe că premierul Bolojan are rezultate. Și asta îi doare. Un adevăr simplu: PSD nu atacă niciodată oamenii slabi. PSD atacă doar când cineva livrează. Reforma administrației publice, digitalizarea accelerată, curățarea instituțiilor și reducerea risipei înseamnă schimbare reală. Iar schimbarea reală este moartea naturală a baronilor PSD. De aceea vedem reacții nervoase. De aceea Grindeanu strigă după 8 luni.

Nu pentru români. Nu pentru modernizare. Ci pentru sistemul din spatele PSD. România merge înainte. Reforma continuă" a scris, pe Facebook, preşedintele PNL Mureş, Ciprian Dobre.

Ionel Bogdan (MM): Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați

"Tandemul Ciolacu-Grindeanu apără rețelele și clanurile de privilegiați, nu România PSD nu atacă reformele, PSD apără rețelele și clanurile de privilegiați pe care premierul Ilie Bolojan le-a deranjat după 20 de ani de confort și acces neîngrădit la resursele statului. Sorin Grindeanu știe foarte bine asta și exact de aceea continuă seria atacurilor la premierul Ilie Bolojan.

Timp de 8 luni, Grindeanu a sabotat deliberat guvernarea, blocând reforme esențiale pentru România doar din panică electorală. A vrut să oprească scurgerea voturilor PSD spre AUR, dar a reușit doar să decredibilizeze masiv propriul partid, fapt confirmat și de pesediști cu state vechi în partid.

Specialiști, jurnaliști, chiar și agenții de rating au avertizat PSD că jocul duplicitar pune în pericol stabilitatea țării.

Grindeanu, Ciolacu, Câciu, Budăi, pe scurt noul PSD, au ignorat aceste semnale, pentru că sunt disperați să își conserve privilegiile.

Grindeanu vrea schimbarea premierului pentru că știe că nu mai are timp să ajunga premier din partea PSD. Cota lui de încredere se prăbușește odată cu cea a partidului, iar oamenii cu scaun la cap din PSD nu vor să asiste la dispariția partidului. PSD a știut întotdeauna să se debaraseze de liderii deveniți toxici pentru partid și, mai devreme sau mai târziu, va scăpa și de Grindeanu și tovarășii săi" a fost reacţia preşedintelui PNL Maramureş, Ionel Bogdan.

Silviu Coşa (CT): România nu are nevoie de crize artificiale

"După declarațiile lui Grindeanu despre posibila rupere a coaliției, am o singură întrebare: are you in or are you out? Anul trecut, guvernarea și-a atins obiectivele asumate, iar anul acesta, cu toate amânările, suntem la zile de un buget adoptat. Deranjează?

România are nevoie acum de predictibilitate și decizii clare, nu de crize artificiale. PSD trebuie să se decidă dacă rămâne pe linia guvernării alături de partidele pro-europene sau trece la combinații.

PNL îl susține ferm pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru și nu va accepta presiuni politice, directe sau prin proxy" a fost declaraţia lui Silviu Iulian Coşa (PNL Constanţa).

Alexandru Muraru (IS): Dacă vor să facă opoziţie cu AUR, nu au decât

"Ilie Bolojan va rămâne premier până anul viitor, că le place sau nu pesediștilor.

Dacă vor Grindeanu și PSD să meargă să facă opoziție cu AUR, nu au decât. Vor fi mâncați pe pâine de extremiști la micul dejun. În 2028 vor deveni irelevanți și vor ajuta din plin la cauza ascensiunii extremismului în România.

Sau de ce să mai aștepte dacă pot și vor să aducă extremiștii acum la guvernare și să conducă împreună. Nu vreau să îmi imaginez cum va fi văzută România pe plan extern în relația cu partenerii noștri europeni și nici nu vreau să mă gândesc la dezastrul economic intern care ar putea fi adus de un val de populism costistior.

Cred că populația a obosit deja de la zvâcnirile pesediștilor care, de fiecare dată când au un interes personal, suspendă interesul pentru guvernare. Așa s-a întâmplat în preajma congresului PSD și așa se întâmplă acum în contextul adoptării bugetului pe anul acesta. Mă aștept totuși ca pesediștii să-și recapete simțurile decenței, să-și recunoască vina și să facă curat în urma dezastrului pe care l-au lăsat alături de Ciolacu.", a scris Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi.

