Scriitoarea sud-africană Coral Hart a publicat, din februarie 2025, aproape 400 de cărţi scrise cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI), o practică despre care vorbeşte deschis şi pe care este gata să o apere în ciuda criticilor şi ameninţărilor, informează AFP, citată de Agerpres.

A scris aproape 400 de cărţi în 20 de luni folosind AI şi a primit zeci de mii de mesaje: "Escroacă, diabolică" - Profimedia

"Escroacă", "ticăloasă", "diabolică", sunt doar câteva dintre epitetele folosite pe reţelele de socializare la adresa acestei femei de 40 de ani care a devenit simbolul pătrunderii AI în lumea editorială. Autoarea a primit "zeci de mii" de mesaje de ură şi nenumărate ameninţări cu moartea. În acest context, puţini autori acceptă să vorbească deschis pe această temă.

A avut nevoie de 3 luni pentru a se familiariza cu modelele AI

"Am ales să fiu eu cea care iese în faţă şi spune: trebuie să vorbim despre asta", despre AI şi scriitură, a explicat Coral Hart, un pseudonim destinat să o protejeze. Această tehnologie "există (...). Nu va dispărea doar pentru că unii scriitori nu o doresc". Înaintea să înceapă să publice cărţi scrise cu AI, a lucrat 14 ani în domeniul editorial şi a scris mai multe zeci de cărţi fără intervenţia AI.

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A avut nevoie de trei luni pentru a se familiariza cu modelele de inteligenţă artificială şi pentru a crea o matrice capabilă să producă o carte. Acum jonglează cu ChatGPT, "foarte bun la dialoguri", Claude, "incredibil pentru proză", dar şi altele, cum ar fi Grok, "total dezinhibat" şi recomandat pentru scenele erotice. "Dacă o să-i cereţi doar lui ChatGPT sau Claude 'scrie-mi o carte', o să rezulte ceva catastrofal", a spus ea "pentru că nu i-aţi oferi nimic".

Autoarea defineşte mai întâi povestea, stilul, personajele descrise cu precizie, o listă de capitole cu un rezumat şi abia apoi "generez cartea". "Când am început", îşi aminteşte ea, "puteam scrie doar un paragraf odată şi era nevoie de două-trei prompturi. Azi, pot scrie o primă versiune din prima". Şi graţie perfecţionării modelelor AI, calitatea este "mult mai bună", potrivit lui Coral Hart. "Sintaxa s-a îmbunătăţit, de asemenea structura frazei".

"Cărţile mele se vând"

O primă versiunea, sistematic "slabă" conform autoarei, este apoi trecută printr-un program AI care armonizează stilul, asigură continuitatea poveştii şi coerenţa elementelor factuale. O a doua versiune se concentrează asupra stilului şi fluidităţii poveştii. La final, un redactor uman verifică conţinutul, revizuişte detaliile şi rescrie unele pasaje. Deşi unul dintre romane a intrat în topul 100 al cele mai bine vândute cărţi de pe Amazon, marea majoritate a celor 371 de titluri sunt produse de nişă în urma unei analize aprofundate a pieţei.

Acest lucru nu a împiedicat-o pe Coral Hart să depăşească un milion de exemplare vândute, conform propriilor estimări, atât în format digital, dar şi pe hârtie şi în format audio, obţinând o cifră de afaceri de peste un milion de dolari numai în 2026. Autoarea conduce acum o companie care a instruit deja câteva sute de persoane să utilizeze metoda creată de ea şi se pregăteşte de lansarea unui program destinat scriitorilor cu AI intitulat Autorythm.

În ceea ce priveşte cărţile produse chiar de ea, autoarea nu menţionează utilizarea AI decât dacă platforma de vânzare îi cere asta. "Dintr-o data", spune autoarea care publică sub peste 10 pseudonime diferite de Coral Hart, "trebuie să-mi dezvălui procesul creativ deşi timp de 16 ani nimeni nu mi-a mai cerut asta". Criticată frecvent pentru contribuţia la "mizeria AI", un val de conţinuturi de slabă calitate generat de inteligenţa artificială sub formă de text, video, muzică şi imagine, ea aduce în discuţie principalul criteriu al lumii editoriale.

"Cărţile mele se vând", subliniază autoarea. "Cititorii nu citesc cărţi proaste, ci le returnează", o opţiune autorizată pe platforma Amazon. Coral Hart a urmărit cu atenţie dezbaterile stârnite de Thélyson Orélien şi de romanul său retras din selecţia premiului Goncourt în urma acuzaţiilor că a folosit AI, fapt confirmat miercuri de editorul său. Autoarea aminteşte elogiile criticilor literari şi vânzările ridicate înaintea acestei polemici. "Dacă eticheta AI vă face să detestaţi o carte, respingeţi opera în sine sau AI-ul?"