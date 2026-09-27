Masacru în Africa de Sud. Cel puţin 27 de morţi în urma a două atacuri armate, în Cape Town şi Johannesburg

Două atacuri armate în Africa de Sud, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localuri din apropiere de Cape Town şi de Johannesburg au lăsat în urmă aproape 27 de persoane ucise, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Opt bărbaţi înarmaţi înarmaţi cu puşti de asalt au ucis 17 persoane şi au rănit alte 15 sâmbătă seară într-un bar din localitatea Wedela, situată la sud-vest de Johannesburg.

În altă parte, într-o localitate din apropiere de Cape Town, zece persoane au fost, de asemenea, ucise şi unsprezece rănite într-un alt atac armat. Bărbaţi înarmaţi au intrat într-un club de noapte din Lwandle la ora locală 01:46 (23:46 GMT) şi "au deschis focul asupra clienţilor", a transmis poliţia sud-africană.

În atacul de la Johannesburg, "se pare că (atacatorii) au percheziţionat câţiva clienţi, confiscându-le telefoanele mobile înainte de a fugi în două maşini neidentificate", a adăugat poliţia, precizând că atacul armat a avut loc în jurul orei locale 21:30 (19:30 GMT).

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Treisprezece bărbaţi şi patru femei au murit în acest masacru, au precizat autorităţile.

Motivul atacului armat rămâne necunoscut, au transmis forţele de ordine, adăugând că suspecţii au dat foc la două vehicule înainte de a fugi. Poliţia a desfăşurat o echipă de detectivi şi alte unităţi specializate pentru a-i localiza şi prinde pe suspecţi.

60 de persoane, ucise zilnic în Africa de Sud

Africa de Sud este inundată de arme de foc legale şi ilegale, iar incidentele armate de acest fel sunt frecvente, adesea alimentate de rivalităţile dintre bande şi de concurenţa din economia subterană.

Această ţară cu aproximativ 62 de milioane de locuitori are una dintre cele mai mari rate ale crimelor din lume, aproape 60 de persoane fiind ucise zilnic.

În martie, soldaţi au fost trimişi în zonele cu violenţă mai intensă din Johannesburg pentru a sprijini eforturile poliţiei împotriva criminalităţii endemice, descrisă de preşedintele Cyril Ramaphosa ca fiind una dintre cele mai mari ameninţări cu care se confruntă ţara.