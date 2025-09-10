Activistul republican Charlie Kirk a fost împuşcat, miercuri, la un eveniment al turneului "The American Comeback Tour", organizat de Utah Valley University din Orem, statul Utah. Momentul atacului a fost înregistrat de un participant și circulă pe rețelele de socializare. Kirk a fost transportat la spital în stare critică, scrie AP.

Activist republican, împuşcat la un eveniment din Utah - Profimedia

Scott Trotter, directorul departamentului de relaţii publice al Universităţii Utah Valley din Orem, a confirmat pentru BBC că atacatorul nu a fost arestat.

Trotter a spus că la ora 12:25, ora locală, "un singur foc de armă a răsunat în curtea interioară din apropierea zonei de restaurante din campusul Universităţii Utah Valley din Orem, în momentul în care Charlie Kirk a început să vorbească la mitingul pe care îl avea programat".

Activistul Charlie Kirk, împuşcat în timpul unui eveniment în Utah

"Putem confirma că domnul Kirk a fost împuşcat, dar nu ştim care este starea lui", a spus Trotter. El a adăugat că pentru restul zilei campusul este închis. Kirk a fost transportat ulterior la spital, în stare critică.

În postările video care circulă pe reţelele sociale, Kirk poate fi văzut cum este împuşcat în timp ce vorbea şi stătea sub un cort în curtea Universităţii Utah Valley. Kirk se afla acolo în cadrul turneului The American Comeback, organizat de filiala TPUSA din Utah Valley.

Momentul șocant în care Kirk este împușcat, surprins de un participant

Cu puţin timp înainte ca focurile să răsune, Kirk postase pe Twitter: "NE-AM ÎNTORS CU ADEVĂRAT. Universitatea Utah Valley este ÎNCĂLZITĂ şi GATA pentru prima oprire din turneul American Comeback Tour".

ATENȚIE! Urmează imagini cu puternic impact emoțional.

Charlie Kirk a fost împușcat chiar în momentul în care vorbea despre violența cu arme de foc. Într-un videoclip, se poate auzi un membru al audienței întrebându-l pe Kirk despre atacurile armate în masă din America: "Știi câți atacatori în masă au fost în America în ultimii 10 ani?"

"Punem la socoteală sau nu punem la socoteală violența bandelor?" a fost răspunsul lui Kirk.

Un fost congresman american care se afla la eveniment împreună cu fiica sa a povestit pentru Fox News ce s-a întâmplat când Kirk a fost împuşcat. "Toată lumea s-a aruncat la pământ" şi "s-a împrăştiat", a povesti fostul reprezentant american Jason Chaffetz. "Glonţul a fost tras direct spre el", spune Chaffetz, adăugând că vorbise cu Kirk chiar înainte de începerea evenimentului.

"În jurul orei 12:20 s-au tras focuri de armă dintr-o clădire aflată la aproximativ 200 de metri de vorbitor. Din câte știm, persoana a fost împușcată și a fost dusă imediat de către personalul său de securitate [...] Campusul este închis pentru restul zilei, iar poliția noastră universitară are un suspect în custodie" se arată într-un comunicat al Utah Valley University, citat de Fox News.

Reacția președintelui Donald Trump

Preşedintele Donald Trump a postat pe Truth Social: "Trebuie să ne rugăm cu toţii pentru Charlie Kirk, care a fost împuşcat. Un tip grozav din toate punctele de vedere. DUMNEZEU SĂ-L BINECUVÂNTEZE!"

Când s-a aflat vestea, corespondentul BBC povesteşte că se afla în zona Casei Albe unde îşi au birourile înalţi oficiali, precum secretarul de presă Karoline Leavitt. La un moment dat, o tânără angajată a exclamat: "Doamne, Charlie Kirk a fost împuşcat!". Vestea a provocat exclamaţii din partea altor angajaţi ai Casei Albe aflaţi în apropiere.

Alţi politicieni au transmis mesaje de solidaritate pentru Charlie Kirk, pe reţelele de socializare.

"Rugăciuni pentru Charlie Kirk. Un creştin, american şi om incredibil. Fie ca mâna vindecătoare a lui Iisus Hristos să fie asupra lui", a scris secretarul de război Pete Hegseth.

"Agenţii FBI şi ATF sunt pe drum. RUGĂŢI-VĂ PENTRU CHARLIE", a transmis procurorul general Pamela Bondi.

"Vă rugăm să vă alăturaţi rugăciunilor noastre pentru bunul nostru prieten, Charlie Kirk", a declarat preşedintele Camerei Reprezentanţilor Mike Johnson.

"Te iubim, Charlie Kirk. Ne rugăm pentru tine", a scris şi Secretarul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale Robert F Kennedy Jr.

O reacţie neaşteptată a venit şi de la un mare adversar al administraţiei Trump, guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom: "Atacul asupra lui Charlie Kirk este dezgustător, josnic şi condamnabil. În Statele Unite ale Americii, trebuie să respingem violenţa politică sub ORICE formă."

Cine este Charlie Kirk

Charlie Kirk a devenit imaginea unui discurs anti-woke, anti-progresist, este pro-familie tradițională și anti-avort, apără valorile creștine în societate și susține ferm dreptul la deținerea de arme, inclusiv mitraliere, ca simbol al libertății și al rezistenței împotriva tiraniei statului.

Kirk a cofondat Turning Point USA în 2012, la vârsta de 18 ani, și în scurt timp a devenit o prezență constantă la televiziunile prin cablu, unde s-a implicat în războaiele culturale și a adus elogii președintelui de atunci, Donald Trump.

Acest polemist american de extremă dreapta a fost un personaj important în lui Donald Trump. El a condus o organizaţie însărcinată cu campania electorală în state cheie capabile să influenţeze alegerile prezidenţiale.

