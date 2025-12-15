Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Actorul şi regizorul Rob Reiner şi soţia sa, găsiţi morţi în casa lor din Los Angeles. Ar fi fost ucişi

O descoperire macabră zguduie lumea Hollywood-ului! Celebrul actor şi regizor Rob Reiner şi soţia sa au fost găsiţi fără suflare în casa lor din Los Angeles. Mai multe publicaţii de peste ocean vorbesc de o crimă. Potrivit surselor jurnaliştilor de la People - vinovat ar fi chiar fiul celor doi. Informaţiile diferă de la sursă la sursă şi deocamdată nu există o confirmare oficială. Sursele TMZ spun că cei doi au suferit răni provocate de un cuţit. Rob Reiner a jucat în filme precum Lupul de pe Wall Street şi Nopţi albe în Seattle, şi a avut o apariţie şi în serialul Magicienii din Waverly Place.

de Redactia Observator

la 15.12.2025 , 09:07
Galerie (2)

Pompierii din Los Angeles au declarat că au răspuns duminică după-amiază la un apel de urgență medicală și au găsit în interior un bărbat de 78 de ani și o femeie de 68 de ani, ambii decedați.

Reiner a fost mult timp unul dintre cei mai prolifici regizori de la Hollywood, iar opera sa include unele dintre cele mai memorabile filme ale anilor 1980 și 1990, printre care „This is Spinal Tap”, „A Few Good Men”, „When Harry Met Sally” și „The Princess Bride”.

Rolul său ca Meathead în serialul TV clasic din anii 1970 „All in the Family”, alături de Archie Bunker interpretat de Carol O'Connor, l-a catapultat către faimă.

Articolul continuă după reclamă

Găsiţi morţi în casă

El a împlinit 78 de ani în martie, deși autoritățile nu au confirmat identitatea persoanelor găsite decedate în casa lui Reiner din cartierul de lux Brentwood, situat în partea de vest a orașului, unde locuiesc multe vedete.

Mesajele trimise reprezentanților săi nu au primit răspuns imediat duminică seara.

Fiul legendarului comediant Carl Reiner, Rob Reiner este căsătorit cu fotografa Michele Singer Reiner din 1989. Cei doi s-au cunoscut în timp ce el regiza „When Harry Met Sally” și au împreună trei copii.

Reiner a fost căsătorit anterior cu actrița și regizoarea Penny Marshall între 1971 și 1981. El a adoptat-o pe fiica acesteia, Tracy Reiner. Carl Reiner a murit în 2020 la vârsta de 98 de ani, iar Marshall a murit în 2018.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

actor mort crima los angeles
Înapoi la Homepage
Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor
Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor
Melania Trump, apariție riscantă într-o bluză transparentă la Casa Albă. Ținuta care a atras toate privirile
Melania Trump, apariție riscantă într-o bluză transparentă la Casa Albă. Ținuta care a atras toate privirile
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Un chirurg dezvăluie alimentele pe care trebuie să le eviți. Majoritatea oamenilor le consumă des
Un chirurg dezvăluie alimentele pe care trebuie să le eviți. Majoritatea oamenilor le consumă des
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce alegeţi pentru masa de Crăciun?
Observator » Ştiri externe » Actorul şi regizorul Rob Reiner şi soţia sa, găsiţi morţi în casa lor din Los Angeles. Ar fi fost ucişi