Zelenski a discutat 5 ore la Berlin cu SUA și s-a declarat dispus să renunțe la NATO. Discuțiile continuă luni

Discuţiile de pace la Berlin între Zelenski şi delegaţia americană s-au încheiat după cinci ore. Oficialii au vorbit în detaliu despre planul de pace în 20 de puncte. Volodimir Zelenski şi Steve Witkoff s-au îmbrăţişat înainte ca negocierile să înceapă. Înainte să ajungă la masa negocierilor, preşedintele ucrainean a spus că Ucraina este gata să renunţe la aderarea la NATO în schimbul garanţiilor de securitate post-belică şi că acum e rândul rușilor să facă un compromis. Oficialii de la Kremlin au contestat planul înainte de a-l vedea. Discuţiile vor continua şi luni.

Preşedintele ucrainean şi negociatorii americani se întâlnesc din nou luni la Berlin, după cinci ore de discuţii de duminică, Kievul sperând să convingă Washingtonul că un armistiţiu în Ucraina trebuie să aibă loc fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia, notează AFP.

Emisarul american Steve Witkoff a oferit puţine detalii, dar a asigurat pe X că s-au făcut "multe progrese" în cursul "discuţiilor aprofundate privind planul de pace în 20 de puncte, programele economice şi multe altele". O nouă rundă de discuţii este prevăzută luni dimineaţă.

Părţile "au convenit să continue mâine", declarase anterior consilierul preşedintelui ucrainean Dmitro Litvin. Un fotograf al AFP l-a văzut pe preşedintele Volodimir Zelenski părăsind cancelaria Germaniei, locul de desfăşurare a întâlnirii, cu puţin înainte de ora 21:00. Pe lângă a doua rundă de discuţii americano-ucrainene, numeroşi lideri europeni sunt aşteptaţi luni seară la Berlin pentru a-şi coordona poziţiile în cursul unui dineu cu uşile închise.

La fel ca Kievul, aceştia se opun cedării în faţa cerinţelor maximaliste ale Kremlinului. Ei se tem că preşedintele american Donald Trump va abandona Ucraina şi că Europa va fi exclusă din discuţiile privind securitatea continentului, în timp Kremlinul este perceput ca o ameninţare majoră.

