Pentru a cincea seară la rând, mii de oameni, atât din Bucureşti, cât şi din marile oraşe, au continuat să ceară reforma sistemului judiciar, demiteri şi demisii la vârful statului. Între timp, Inspecţia Judiciară a anunţat că face verificări în urma informaţiilor apărute despre starea sistemului judiciar.

A cincea zi de proteste a adunat mii de oameni în stradă. Toţi cer în continuare demisia lui Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției și actual ministru de Interne, a Liei Savonea, șefa Înaltei Curți, dar şi demiterea conducerii DNA. Oamenii s-au adunat aseară în Piața Universității, de unde au pornit în marș către Piața Victoriei, pentru a-și face auzite nemulțumirile.

"Eu sunt student la drept in anul 4, de la anul aş vrea să intru în acest sistem şi nu pot să îl văd într-o asemenea stare de degradare", a spus un student.

"Cu siguranţă ar fi necesară o reformă profundă a legilor justiţiei. Trebuie să punem presiune în continuare ca aleşii noştri să facă tot ce se poate", a afirmat un bărbat.

Proteste au fost şi la Cluj unde peste 2.000 de persoane au ieşit în stradă.

Câţiva zeci de oameni au ieşit în stradă şi la Galaţi. Cu steaguri si pancarde, au scandat în faţa Curţii de Apel.

Inspecţia Judiciară a anunțat că efectuează verificări referitoare la elementele prezentate în materialul publicat de Recorder, iar un rezumat al acestor activităţi urmează să fie prezentat în zilele următoare.

