Pe pârtia de la Durău, din judeţul Neamţ, s-a dat startul la distracție în acest weekend. Cu mic, cu mare, localnicii si turiștii sunt așteptați la săniuș. Chiar dacă temperaturile au fost cu plus și nu a nins, administratorii de pârtii au avut grijă să se ocupe din timp ca cei mici și nu numai să poată striga "pârtie" în gura mare și să se bucure de zăpadă.

Pârtia de la Durău, județul Neamț, a răsunat azi a chiote de copii care abia au aşteptat să alunece cu sania pe zăpadă.

"Este prima oară anul acesta și încă nu a nins și am așteptat cu drag. I-am zis lui mama să mergem și să ne dăm și noi", a povestit un copil venit pe pârtie.

"Mi s-a părut foarte frumos și este distractiv. Dacă nu am avut zăpadă anul trecut și nici acum 2 ani, merită", a adăugat altul.

Strat generos de zăpadă, chiar dacă iarna întârzie

Cu toate că zăpada naturală încă se lasă așteptată, administratorii pârtiei au avut grijă să se ocupe din timp ca în luna decembrie să poată da start săniușului.

"Facem zăpadă de o lună și jumătate cu fabrica noastră de zăpadă. Sperăm undeva până de sărbători să deschidem și pârtia de schi", a precizat George Chiriac, administrator pârtie.

Şi 90 de turiști din Republica Moldova au fost încântaţi să vadă zăpadă.

"Suntem cu un grup de colegi, am venit pentru o minivacanță pentru 2 zile și a fost super tare, chiar ne-a plăcut", a declarat o turistă din Republica Moldova.

Prețuri de sărbători şi meniu tradiţional pentru turişti

Cei care vor să se cazeze cât mai aproape de pârtie trebuie să scoată din buzunar între 400 și 1.200 de lei pe noapte în perioada sărbătorilor.

"Am pregătit pachete cu demipensiune de Crăciun, cu pensiune completă de Revelion. Crăciunul este ocupat în proporție de 80%. Revelionul este ocupat în proporție de 100%", a explicat Angelica Chiriac, manager de hotel.

"Meniul la noi este unul variat de la platoul casei până la platouri reci, feluri de mâncare tradițională", a transmis Paul Chirilă, manager restaurant.

Aici, o porție de ciorbă cu hribi costă 29 de lei, în timp ce o tocăniță ajunge la 50 de lei. Desertul este 35 de lei.

Angela Bertea

