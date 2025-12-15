Ies la iveală detalii şi poveşti cutremurătoare după masacrul din Australia care a îngrozit o întreagă planetă. Autorii atacului sângeros erau tată şi fiu din Pakistan. Tatăl avea şase arme de foc înregistrate pe numele său. A crescut şi bilanţul victimelor. Sunt 15 morţi şi 40 de răniţi. Printre ţintele atacatorilor s-a numărat şi un bărbat care a supravieţuit Holocaustului. A fost împuşcat mortal în timp ce îşi proteja soţia de gloanţe. Martorii au surprins şi un schimb de focuri de 10 minute cu poliţiştii, dar şi momentul eroic în care o persoană s-a aruncat asupra unuia dintre agresori şi l-a dezarmat.

Responsabili pentru vărsarea de sânge sunt Sajid şi Naveed Akram, tată şi fiu, de 50 şi, respectiv, 24 de ani.

"Bărbatul de 50 de ani a murit. Cel de 24 de ani este în prezent internat în spital. Bărbatul de 50 de ani avea licenţă pentru arme de foc şi deţinea şase arme", a declarat Mal Lanyon, Comisarul poliţiei din New South Wales.

Atacul armat a avut loc pe plaja Bondi, unde peste o mie de oameni celebrau sărbătoarea evreiască Hanukkah. Cei doi bărbaţi îmbrăcaţi în negru şi înarmaţi cu puşti au deschis focul de pe un pod direct spre mulţime. Imediat, cei prezenţi au început să fugă, cuprinşi de panică.

Un turist a surprins momentul în care un bărbat şi-a riscat viaţa ca să îl dezarmeze pe unul dintre trăgători. Teroristul a revenit însă alături de partenerul lui şi a reluat împuşcăturile cu o altă armă. Timp de zece minute, cei doi s-au războit cu poliţiştii. În total, au tras cel puţin 75 de gloanţe.

Cine sunt atacatorii din Australia

"A fost haos, nu ştiam ce se întâmplă, de unde vin focurile de armă. Am văzut cum ţâşneşte sângele din mine, am văzut oameni loviţi (de gloanţe - n.r.), oameni care cădeau la pământ", a declarat un martor.

În maşina lor, poliţiştii au găsit şi o bombă artizanală, care a fost dezamorsată.

Presa locală a descoperit şi că persoana care i-a luat puşca unuia dintre trăgători este un musulman, proprietarul unui aprozar. A fost dus la spital cu răni provocate de gloanţe la umăr şi braţ.

Donald Trump l-a lăudat pe bărbatul considerat acum erou.

"Respect pentru bărbatul care a făcut asta. A fost un atac teribil. Şi a fost, evident, un atac antisemit. Vreau doar să îmi exprim respectul faţă de toată lumea", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Erou a fost Alex Kleytman, supravieţuitor al Holocaustului, care a murit în timp ce o proteja de gloanţe pe soţia sa, Larisa. Cei doi erau căsătoriţi de 57 de ani şi aveau doi copii, precum şi 11 nepoţi.

Supravieţuitorii au povestit clipele de groază prin care au trecut.

"Se auzea doar "bum! bum!". Eu eram ascuns. Am văzut o femeie însărcinată. Era speriată. Am alergat la ea şi am ridicat-o". "Ţineam de mână copilul unei persoane, pentru că el striga. Am salvat copilul", spun martorii.

Autorităţile s-au declarat şocate de atac.

"Un act de antisemitism malefic, de terorism, care a lovit inima națiunii noastre", a declarat Anthony Albanese premierul Australiei.

"Condamn cu fermitate atacul împotriva familiilor care sărbătoreau Hanukkah”, a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

„Sunt îngrozită de atacul terorist oribil împotriva persoanelor adunate pe plaja Bondi”, a declarat Oana Ţoiu, ministrul de Externe.

Premierul Netanyahu nu s-a ferit să critice Australia. "Acum câteva luni, i-am scris o scrisoare premierului Australiei. I-am spus că politicile lor toarnă gaz pe focul antisemitismului", a declarat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Regele Charles a spus că este îngrozit, în timp ce preşedintele francez a promis să lupte împotriva actelor antisemite din toată lumea.

În memoria victimelor, steagurile au fost arborate în bernă în Sydney, iar zeci de oameni au venit cu flori pentru un ultim omagiu. Este cel mai grav atac de pe teritoriul Australiei după cel din 1998 din Port Arthur, soldat cu 35 de morţi.

Unul dintre autorii atacului, anchetat în 2019 pentru legături cu Stat Islamic

Unul dintre autorii atentatului antisemit comis duminică pe o plajă din Sydney a făcut obiectul unei anchete a serviciilor de informaţii australiene în 2019, pentru legăturile sale cu gruparea Stat Islamic (SI), a anunţat luni canalul australian ABC, informează AFP.

Un tată şi fiul lui au deschis focul duminică asupra mulţimii care celebra sărbătoarea evreiască Hanuka pe plaja Bondi, o plajă apreciată de australieni şi turiştii din întreaga lume, făcând 15 morţi şi peste 40 de răniţi.

Media israeliene i-au identificat pe atacatori drept Sajid Akram, 50 de ani, lichidat de poliţişti, şi fiul său Naveed Akram, 24 de ani, spitalizat într-o stare critică şi plasat sub supravegherea poliţiei.

Serviciile de informaţii australiene anchetaseră în legătură cu fiul în 2019, potrivit televiziunii publice ABC, care citează, fără a-i dezvălui numele, un important responsabil din cadrul operaţiunii antiteroriste comune asupra atacului de duminică seara.

Naveed Akram era suspectat de strânse legături cu un membru al grupării Stat Islamc arestat în iulie 2019 şi condamnat pentru că pregătise un act terorist în Australia, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit canalului public, anchetatori antiterorişti estimează că cei doi atacatori juraseră credinţă organizaţiei jihadiste. Importanţi responsabili au declarat la ABC că două drapele ale SI au fost descoperite în autoturismul autorilor atacului de pe plajă.

Şeful serviciilor australiene de informaţii interne, Mike Burgess, a declarat duminică pentru presă că unul dintre atacatori era "cunoscut serviciilor noastre, însă nu ca o ameninţare imediată".

Poliţia din Noul Wales de Sud a spus că nu poate confirma informaţiile ABC.

