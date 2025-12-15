Viață curmată la 19 ani după un accident violent. A pierdut controlul maşinii şi s-a izbit de un cap de pod

Accident mortal pe un drum naţional din Dolj, în satul Poiana Mare.

Un tânăr de 19 ani şi-a pierdut viaţa după ce a pierdut controlul maşinii şi s-a izbit puternic de un cap de pod.

Vehiculul a fost aruncat, apoi, în gardul unei gospodării, iar momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Impactul a fost devastator.

Şoferul a murit pe loc, iar pasagera, o tânără de 16 ani, a fost rănită şi transportată de urgenţă la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările

