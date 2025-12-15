Viață curmată la 19 ani după un accident violent. A pierdut controlul maşinii şi s-a izbit de un cap de pod
Accident mortal pe un drum naţional din Dolj, în satul Poiana Mare.
Un tânăr de 19 ani şi-a pierdut viaţa după ce a pierdut controlul maşinii şi s-a izbit puternic de un cap de pod.
Vehiculul a fost aruncat, apoi, în gardul unei gospodării, iar momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Impactul a fost devastator.
Şoferul a murit pe loc, iar pasagera, o tânără de 16 ani, a fost rănită şi transportată de urgenţă la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰