Preşedintele american Donald Trump îi cataloghează joi drept ”trădători” pe şase aleşi democraţi - care cer în mod public militarilor şi agenţilor de informaţii americani să nu se supună ”ordinelor ilegale” ale Guvernului său - şi-i ameninţă cu ”pedeapsa cu moartea”.

El comentează astfel un articol de presă consacrat acestui apel - lansat pe X - de către şase aleşi democraţi în Camera Reprezentanţilor şi Senat şi care au servit în armată sau în servicile de informaţii.

Într-o înregistrare video - difuzată marţi - cei şase democraţi susţin că "această administraţie îi opune pe militarii noştri în uniformă şi pe profesioniştii noştri din infiormaţii cetăţenilor americani".

Între ei se află senatorul Mark Kelly, un fost memebru al Marinei americane (US Navy) şi astronaut NASA, şi senatoarea Elissa Slotkin, care a lucrat pentru CIA în Irak.

Aleşii democraţi nu precizează în această înregistrare video la ce ordine se referă.

Însă Donald Trump şi aliatul său fidel de la Pentagon, secretarul Apărării Pete Hegseth, sunt criticaţi cu privire la modul în care se folosesc de forţele armate atât în Statele Unite, cât şi în străinătate.

Miliardarul republican a ordonat desfăşurarea Gărzii Naţionale în mai multe oraşe democrate, inclusiv la Los Angeles şi Washington, împotriva avizului autorităţilor locale.

