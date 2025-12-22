Departamentul american al Justiţiei s-a apărat duminică de acuzaţiile că a cenzurat informaţiile referitoare la preşedintele Donald Trump în spinosul dosar Epstein, într-un moment în care se înmulţesc criticile privind publicare parţială şi masiv editată a documentelor anchetei. Ulterior, Departamentul de Justiţie al SUA a reintrodus în baza de date o fotografie controversată.

- Departamentul de Justiţie reintroduce o fotografie cu Trump în baza de date publică a dosarelor Epstein - DoJ

UPDATE: O fotografie cu preşedintele american Donald Trump, care fusese eliminată din arhiva dosarelor Jeffrey Epstein publicate de Departamentul de Justiţie, a fost reintrodusă duminică, după ce oficialii au stabilit că în imagine nu se afla nicio victimă a lui Epstein, a anunţat departamentul. Fotografia care înfăţişează un birou cu un sertar deschis ce conţine o fotografie a lui Trump cu diverse femei a fost semnalată de tribunalul federal Districtul Sudic din New York pentru revizuire, în scopul protejării potenţialelor victime. "După analiză, s-a stabilit că nu există dovezi că vreo victimă a lui Epstein este reprezentată în fotografie, iar aceasta a fost repostată fără nicio modificare sau editare", a precizat Departamentul de Justiţie, duminică, pe X.

"Nu cenzurăm informaţiile privindu-l pe preşedintele Trump" din dosare publicate sau viitoare, a dat asigurări numărul doi din minister, Todd Blanche, într-un interviu pentru NBC.

Acest fost avocat personal al lui Donald Trump a răspuns criticilor aleşilor din ambele partide şi victimelor lui Jeffrey Epstein, finanţist şi infractor sexual new-yorkez care a murit în închisoare în 2019, în jurul publicării acestui dosar tentacular.

După luni de amânări, ministrul a început vineri să facă publice mii de fotografii, înregistrări video şi texte despre acest om de afaceri acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, între care minore, şi cunoscut pentru că a frecventat personalităţi de prim-plan, între care actualul preşedinte şi fostul său predecesor democrat Bill Clinton.

Dosarul integral nu a fost făcut public până în prezent, aşa cum prevede totuşi legea aflată la originea acestui efort de transparenţă, şi numeroase dosare sunt puternic cenzurate, cum este şi un document înnegrit pe toatele cele 119 pagini.

Mai multe fotografii publicate au fost suprimate sâmbătă, provocând apariţia unor acuzaţii.

Una dintre imaginile retrase de pe site-ul ministerului arăta diverse fotografii aranjate pe o piesă de mobilier şi într-un sertar, dintre care una cu preşedintele republican.

"Toate acestea vizează ascunderea unor lucruri pe care, dintr-un motiv sau altul, Donald Trump nu vrea să le facă publice", a afirmat duminică la CNN aleasă democrată Jamie Raskin.

Întrebat despre această imagine, responsabilul ministerului a dat asigurări că nu este vorba despre o manevră pentru a-l proteja pe preşedinte.

"Am aflat după publicarea acestei fotografii că există preocupări" privind femeile prezente pe acest clişeu "şi prin urmare l-am retras; nu are nimic de a face cu preşedintele Trump", a dat asigurări Todd Blanche.

