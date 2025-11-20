Adolescenți ucraineni recrutați pe Telegram. Sunt trimiși să își lovească propria țară

O rețea periculoasă recrutează minori ucraineni pe Telegram pentru sabotaj. Copii chiar și de 11 ani sunt ademeniți cu bani să pună bombe sau să incendieze clădiri, potrivit BBC.

Un caz șocant este cel al lui "Vlad", un tânăr de 17 ani care a străbătut 800 km pentru a planta o bombă într-o dubă a centrului de conscripție din Rivne. Tânărul spune pentru BBC că i s-au promis 2.000 de dolari, însă a fost prins de serviciile ucrainene de securitate (SBU) înainte să acționeze. Acum, la 18 ani, așteaptă judecata pentru terorism și riscă 12 ani de închisoare.

Recrutare pe Telegram pentru sabotaj în Ucraina

Serviciul de securitate SBU susține că peste 800 de ucrainieni au fost recrutaţi în ultimii doi ani, dintre care 240 sunt minori. Recrutarea se face pe Telegram, TikTok și platforme de gaming, iar motivația principală este financiară, potrivit BBC.

BBC arată că rețelele funcționează prin canale anonime care promit între 1.500 și 3.000 de dolari pentru incendieri sau vandalizări. Unii adolescenți sunt răniți sau chiar mor după ce dispozitivele explodează prematur.

Telegram a eliminat doar câteva dintre aceste canale, deși apelurile la violență sunt interzise pe platformă.

"Nu merită. Ori ajungi în închisoare, ori te poate ucide chiar bomba pe care o cari.", a declarat Vlad pentru BBC.

