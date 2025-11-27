Sabotarea gazoductelor Nord Stream. Presupusul "creier" al operaţiunii, extrădat în Germania

Presupusul organizator al actului de sabotaj asupra gazoductelor Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 a fost extrădat din Italia în Germania, au declarat surse judiciare, citate de DPA, AFP și Reuters.

Presupusul "creier" al sabotajului din septembrie 2022 asupra gazoductelor Nord Stream a fost extrădat în Germania, 27 noiembrie 2025 - Profimedia

Suspectul, un cetățean ucrainean în vârstă de 49 de ani, a fost transferat poliției germane după trei luni de arest în Italia. El urmează să ajungă la Karlsruhe, unde se află Biroul procurorului public federal al Germaniei. ''Acuzatul a fost extrădat din Italia astăzi. El urmează să fie prezentat unui judecător vineri, la Karlsruhe'', a declarat o purtătoare de cuvânt a Parchetului german pentru AFP.

Miercurea trecută, Curtea Supremă din Italia a decis că bărbatul ucrainean, identificat drept Serhii K., poate fi predat autorităților germane. Data limită a extrădării era 30 noiembrie. Procurorii germani bănuiesc că bărbatul a coordonat atacurile comise în septembrie 2022 asupra gazoductelor Nord Stream, acuzându-l de cauzarea unei explozii și sabotaj anticonstituțional. Bărbatul respinge acuzațiile.

Suspectul a fost arestat pe 21 august în timp ce se afla de câteva zile în vacanță cu familia sa la San Clemente, sat din apropierea orașului italian Rimini, de pe malul Mării Adriatice. De atunci, el se află închis într-un penitenciar de maximă securitate din nordul Italiei și recent a intrat într-o grevă a foamei din cauza tratamentelor rele la care susține că a fost supus.

În 26 septembrie 2022, mai multe scurgeri de gaz precedate de explozii submarine au avut loc în interval de câteva ore la gazoductele Nord Stream 1 și 2, care legau Rusia de Germania și transportau o mare cantitate din gazul rusesc către Europa.

La acea vreme, Moscova oprise livrarea gazului via Nord Stream 1, pe fondul disputei cu țările europene aliate ale Kievului. De la data sabotajului, au fost lansate separat anchete judiciare de Germania, Suedia și Danemarca. Investigațiile au fost închise în țările scandinave, nu și în Germania. Au fost evocate numeroase piste, fiind avansată ipoteza că un stat a fost comanditarul operațiunii. Ucraina, Rusia și SUA au dezmințit ferm orice implicare a lor în actul de sabotaj.

