Cabluri incendiate au paralizat traficul feroviar din Franţa. Ministerul Transporturilor confirmă un sabotaj

Mii de călători au rămas blocaţi luni, în sud-estul Franţei, după un act de sabotaj care a paralizat traficul feroviar între Lyon şi Avignon, anunţă Ministerul Transporturilor. Zeci de trenuri de mare viteză TGV au fost anulate sau au avut întârzieri uriaşe, în plină perioadă de vacanţă, cu ocazia Sărbătorii Tuturor Sfinţilor.

Circulaţia feroviară a fost grav perturbată luni, 27 octombrie, în sud-estul Franţei, după ce mai multe cabluri feroviare au fost incendiate în apropiere de oraşul Valence, relatează Le Parisien. Potrivit companiei feroviare SNCF, numeroase trenuri au fost anulate, iar revenirea la normal este prevăzută pentru marţi dimineaţă.

Incidentul s-a produs între Lyon şi Avignon, două noduri majore ale reţelei de mare viteză, provocând haos în rândul pasagerilor. Trenurile care plecau din Paris spre sudul ţării au fost fie anulate, fie au avut întârzieri de până la cinci ore.

Conform datelor Ministerului Transporturilor, aproximativ o sută de trenuri de mare viteză au fost afectate. Perturbările s-au manifestat prin anulări totale, parţiale sau întârzieri majore pentru toţi operatorii de pe această rută, SNCF Voyageurs, Trenitalia şi Renfe.

Vacanţa de toamnă, ruinată pentru mii de francezi

Pentru mii de pasageri, planurile de vacanţă s-au năruit complet. "Nu ştiu când vom ajunge", a povestit Daniel, un pasager care plecase din Besançon spre Montpellier şi care a rămas blocat în gara Lyon Part-Dieu.

"Ştiu că, dacă este vorba de furturi de cabluri, nu este vina lor, dar întârzierile la SNCF sunt mereu aceleaşi, iar biletele sunt foarte scumpe pentru un serviciu de proastă calitate", a spus el pentru BFMTV.

Şi Caroline, o mamă care călătorea cu copiii ei spre Avignon, a fost nevoită să-şi schimbe planurile. "Trebuia să luăm trenul de mare viteză, dar a fost anulat, la fel şi trenul regional. Cred că ne vom întoarce acasă şi vom merge cu maşina", a declarat ea pentru AFP.

Situaţia a fost similară şi în gara din Toulouse, unde s-au format cozi lungi la ghişee. "Trebuia să iau trenul de la ora 7:39 spre Lyon, dar a fost anulat. Ne învârtim în cerc. Vacanţa mea s-a dus pe apa sâmbetei, probabil o vom anula", a spus Elsa, o femeie de 40 de ani, care călătorea cu cei doi copii ai săi.

Traficul feroviar, paralizat în mai multe regiuni

Problemele nu s-au limitat doar la trenurile SNCF. În Marsilia, şi cursele operate de Trenitalia spre Paris au fost afectate. "Aveam un tren la ora 9:52 spre Paris, dar a fost anulat. Mi se spune să plec mâine, dar eu lucrez!", s-a plâns Aurélie, citată de BFMTV.

Femeia a încercat să găsească o soluţie de urgenţă. "Aştept nişte prieteni, încercăm să închiriem o maşină. Autobuzele sunt pline, nu cred că avem altă opţiune", a explicat ea.

Unii pasageri au fost chiar mai puţin norocoşi. Joffrey, care plecase din Paris la ora 6:30 dimineaţa şi trebuia să ajungă la Avignon la 9:17, a rămas blocat mai bine de două ore şi jumătate pe calea ferată, în apropiere de Le Creusot, la circa o sută de kilometri nord de Lyon.

"Trenul stă pe loc de peste două ore", a povestit el. Potrivit controlorului, un alt tren de mare viteză ar fi smuls o linie electrică în timp ce încerca să circule pe o rută secundară. Rezultatul: peste patru ore de întârziere la destinaţie.

Reacţia Ministerului Transporturilor

"Noaptea trecută, cabluri feroviare au fost incendiate intenţionat la sud de gara Valence TGV", a declarat ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, confirmând că este vorba despre un act de sabotaj. Oficialul a cerut identificarea rapidă a autorilor şi sancţionarea "severă".

Echipele SNCF lucrează în continuare pentru a evalua pagubele şi pentru a repara infrastructura. Toate trenurile de mare viteză au fost redirecţionate temporar pe linii clasice pentru a evita zona afectată, însă şi aceste rute sunt parţial blocate din cauza unui tren defect.

"Traseul alternativ nu poate prelua întregul volum de trafic, de aceea doar câteva trenuri vor fi deviate", a precizat compania feroviară, recomandând pasagerilor să îşi amâne călătoria.

SNCF a anunţat că circulaţia ar putea fi reluată parţial luni seara, dar perturbările vor continua până marţi dimineaţă. Mii de pasageri şi-au văzut vacanţele distruse, iar autorităţile au deschis o anchetă pentru a identifica persoanele responsabile de sabotajul care a paralizat una dintre cele mai importante linii feroviare din Franţa.

