În timp ce noi decontăm zi de zi costurile unui sistem ineficient, în alte colțuri ale Europei cetățenii au trimis nota de plată direct la urne. Nemulțumirile socio-economice au provocat un adevărat cutremur politic în cea mai mare economie a continentului. Germania a fost prinsă între două extreme la alegerile de ieri. Alternativa pentru Germania și-a adjudecat a doua victorie majoră din această lună, câștigând cu o diferență considerabilă în fața partidului cancelarului Friedrich Merz alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania de Vest. Este o înfrângere zdrobitoare pentru partidul cancelarului, cu atât mai mult cu cât, potrivit rezultatelor preliminare, acesta riscă să nu intre în Parlamentul landului. Surprize au fost și la Berlin. Partidul de extremă stângă a obținut victoria, în timp ce AfD a înregistrat un scor istoric în capitală.

AfD câștigă o nouă rundă de alegeri în Germania. Stânga, victorie la Berlin. Merz: "E un dezastru" - Sursa: Profimedia

După scorul istoric de peste 43% obținut în landul Saxonia-Anhalt, AfD a sărbătorit aseară noul succes electoral.

Formaţiunea s-a impus categoric cu aproape 39% din voturi în fața partidului Uniunea Creștin-Democrată, al cancelarului Friedrich Merz, care nu face pragul electoral conform rezultatelor preliminare.

"Este o seară minunată pentru Alternativa pentru Germania. Am câștigat 20 de puncte - mai mult decât dublu. Acesta este un rezultat cu adevărat puternic pe care l-am obținut aici.", a declarat Leif-Erik Holm, candidatul AfD din Mecklenburg-Pomerania de Vest.

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După apariţia primelor rezultate, cancelarul Friedrich Merz a recunoscut public înfrângerea pe care a numit-o "un dezastru" şi a anunţat că nu va demisiona - asta după ce, în urmă cu câteva zile, și-a anulat deplasarea la Adunarea Generală a ONU.

"Nu putem ascunde rezultatul din Mecklenburg-Pomerania de Vest. E un dezastru. Dar ne asumăm această responsabilitate. Ceea ce trebuie făcut acum necesită curaj, fermitate și răbdare.", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Campania candidatului AfD s-a axat pe ideea unei schimbări politice radicale. Holm a promovat o agendă energetică bazată pe reluarea importurilor de gaz rusesc şi o retorică dură împotriva imigraţiei.

"Există un singur partid cu adevărat coerent. Vor fi schimbări astfel încât să ajungem la sfârşit cu această metodă ilegală, imigraţia, atunci acesta este Alternativa pentru Germania.", a adăugat Leif-Erik Holm.

Migranţii din landul german au urmărit împreună rezultatele alegerilor.

"Cu siguranță vreau să rămân aici, în acest stat federal. Dar când am impresia că nici familia mea, nici eu nu putem avea o viață bună aici sau că suntem în siguranță, atunci vom părăsi cu siguranță statul federal.", spune un german.

"Faptul că AfD este în avantaj e amar.", adaugă un cetăţean.

O altă lovitură pentru Merz a venit din Berlin. Partidul Stângii, urmaș al fostului Partid Comunist din Germania de Est, a înregistrat cel mai bun rezultat la Berlin de la unificarea țării în 1990.

"Viziunea noastră comună despre un Berlin accesibil, în care toți oamenii, indiferent de unde provin, indiferent în ce cred, indiferent pe cine iubesc și indiferent de veniturile pe care le au, această viziune comună a câștigat, dragilor.", a declarat Elif Eralp, candidata Die LINKE din Berlin.

Deși s-a clasat pe locul al treilea în Berlin, Alternativa pentru Germania a sărbătorit și aici rezultatul obținut: peste 16%, cel mai bun scor înregistrat de partid în Capitală.