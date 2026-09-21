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Un bărbat de 82 de ani a murit după o bătaie pe plajă, în Grecia. Conflictul ar fi pornit de la un şezlong

Imagine ilustrativă ambulanţă - ShutterStock
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Editor I.T. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.09.2026, 11:05 | Modificat la 21.09.2026, 11:06

Un bărbat în vârstă de 82 de ani a murit după ce s-a luat la bătaie cu un alt bărbat, în vârstă de 76 de ani, din cauza unui șezlong, pe o plajă din Grecia.

Martorii spun că o neînțelegere legată de folosirea șezlongurilor de pe plaja Vouliagmeni, din apropierea Atenei, s-a sfârşit într-o altercație violentă, în care au ajuns să fie implicate și alte persoane, potrivit BBC

Un martor a declarat pentru publicația Kathimerini că scena a fost atât de haotică, încât țipetele se auzeau până în celălalt capăt al plajei.

Bărbatul în vârstă de 76 de ani a fost arestat

Bărbatul în vârstă de 76 de ani ar fi fost arestat. O femeie de 21 de ani, care se afla împreună cu el, a fost și ea reținută, însă ulterior a fost eliberată. Martorii au declarat că aceasta avea fața însângerată și umflată.

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În timpul altercației, bărbatul de 82 de ani s-a prăbușit. Potrivit mai multor relatări, i s-au făcut manevre de resuscitare și a fost folosit un defibrilator înainte de sosirea ambulanței. Bărbatul a fost transportat la spital, unde a murit ulterior.

De la ce ar fi pornit conflictul

Un alt martor a spus că victima părea să aștepte alte persoane și că rezervase un șezlong, acesta fiind, motivul de la care a pornit conflictul.

Autoritățile investighează ce a dus la izbucnirea altercației și care a fost cauza exactă a morții bărbatului.

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I.T.
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