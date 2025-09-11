Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru AI - nu un ministru al inteligenței artificiale, ci un ministru virtual format din pixeli și cod, alimentat de inteligență artificială.

Numele ei este Diella, care înseamnă "raze de soare" în albaneză, și va fi responsabilă pentru toate achizițiile publice, a declarat joi prim-ministrul Edi Rama, conform Politico.

În timpul verii, Rama a reflectat că într-o zi țara ar putea avea un ministru digital și chiar un prim-ministru AI, dar puțini au crezut că ziua aceea va veni atât de repede.

La adunarea Partidului Socialist de la Tirana de joi, unde Rama a anunțat care miniștri vor fi numiți și care vor rămâne pentru încă un mandat, el a prezentat-o ​​și pe Diella, singurul membru non-uman al guvernului.

"Diella este primul membru care nu este prezent fizic, ci creat virtual de inteligența artificială", le-a spus el membrilor partidului.

Rama a declarat că deciziile privind licitațiile vor fi luate "din cadrul ministerelor" și puse în mâinile lui Diella, care este "funcţionarul achizițiilor publice". El a spus că procesul va fi "pas cu pas", dar Albania va fi o țară în care licitațiile publice sunt "100% incoruptibile și în care fiecare fond public care trece prin procedura de licitație este 100% lizibil".

"Nu este science fiction, este datoria pe care o are Diella", a spus el.

Diella a fost deja prezentată cetățenilor albanezi, deoarece este cea care administrează platforma e-Albania a țării, care permite cetățenilor să acceseze digital aproape toate serviciile guvernamentale. Are chiar și un avatar, care apare ca o tânără îmbrăcată în haine tradiționale albaneze.

Diella va evalua ofertele și va avea dreptul de a "angaja talente aici din întreaga lume", eliminând în același timp "frica de prejudecăți și rigiditatea administrației".

Albania se luptă de mult timp cu corupția, în special în administrația publică și în domeniul achizițiilor publice. Problema a fost evidențiată în repetate rânduri de Uniunea Europeană în rapoartele sale anuale privind statul de drept.

Rama a obținut un al patrulea mandat istoric în mai 2025, cu intenția de a adera la blocul comunitar până în 2030.

