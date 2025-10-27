Într-un anunț neobișnuit, prim-ministrul albanez Edi Rama a anunțat că primul ministru al țării generat de inteligență artificială, Diella, este acum "însărcinată" cu 83 de "copii", asistenți digitali menționați să ajute fiecare membru al parlamentului.

Mișcarea, dezvăluită la Dialogul Global de la Berlin (BGD), marchează un alt pas în efortul ambițios al Albaniei de a integra inteligența artificială în guvernare.

Rama a explicat că fiecare dintre "copiii" lui Diella va acționa ca asistent personal pentru unul dintre cei 83 de parlamentari ai Partidului Socialist.

Acești asistenți AI vor înregistra discuțiile parlamentare, vor oferi rezumate ale sesiunilor și vor sugera răspunsuri pentru parlamentarii care ratează părți din dezbateri.

Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru AI - nu un ministru al inteligenței artificiale, ci un ministru virtual format din pixeli și cod, alimentat de inteligență artificială.

