Octavian Ursu, românul care conduce un oraș din Germania, a fost reales primar. Reacția lui Dominic Fritz

Germanul de origine română Octavian Ursu, candidatul Uniunii Creştin Democrate, a obţinut al doilea mandat de primar în oraşul Gorlitz, din estul Germaniei, după ce l-a învins în al doilea tur de scrutin pe candidatul partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania, Sebastian Wippel. Ursu a obţinut 55,8% dintre voturi.

Românul care conduce un oraș din Germania a câștigat al doilea mandat de primar.

Candidatul CDU a obţinut 55,8% din voturi, învingându-l pe adversarul său Sebastian Wippel de la AfD, care a primit 44,2%.

Prezenţa la vot a fost de 56,8%. Un total de 44.500 de persoane au avut dreptul de vot.

Şi în 2019 Ursu a câştigat în al doilea tur de scrutin în faţa aceluiaşi candidat.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care este şi el cetăţean german şi român, a transmis un mesaj după rezultatul votului: "Românul şi europeanul Octavian Ursu a câştigat al doilea mandat de primar în Germania, la Görlitz. Din nou l-a bătut în al doilea tur pe un candidat al extremei drepte. E victoria lui, dar e şi o victorie a valorilor europene".

Fritz relatează că Gorlitz e un oraş direct la graniţa cu Polonia: "Încălzirea oraşului se face împreună cu oraşul polonez Zgorzelec. Se vorbeşte poloneză la fel de natural cum la noi la Timişoara se vorbeşte maghiară. Un oraş condus de un bucureştean cu dublă cetăţenie română şi germană".

