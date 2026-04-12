Alegeri istorice în Ungaria: Viktor Orbán, contestat ca niciodată în drumul spre al cincilea mandat

La 62 de ani, prim-ministrul Viktor Orbán se confruntă cu o provocare fără precedent din partea lui Péter Magyar, în vârstă de 45 de ani, fost funcționar public care era practic necunoscut acum doi ani. Forțat să renunțe la obișnuitele mitinguri închise, doar pe bază de invitație, el s-a expus, ca la Győr pe 27 martie, huiduielilor oponenților, scrie publicaţia franceză Le Monde.

În piața pitorească, în stil austro-ungar, un vânt rece a bătut vineri, 27 martie, în timp ce doar câteva sute de susținători ai lui Viktor Orbán au înfruntat frigul pentru a-l asculta pe prim-ministru făcând campanie pentru realegere înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria de duminică, 12 aprilie. Győr, un oraș prosper cu 130.000 de locuitori din nord-vest, a fost mult timp un bastion al Fidesz, partidul lui Orbán, dar zeci de oponenți au venit să-i perturbe discursul cu fluierături și huiduieli.

"Fluierați, fluierați, voi cei din spate, care îi susțineți pe ucraineni în loc să fiți de partea ungurilor. Știm că vreți un guvern care să trimită bani ungurești Ucrainei", a strigat Orbán, forțându-și vocea, dar fără a reuși să acopere strigătele "agitatorilor" pe care i-a acuzat că îi "ruinează" mitingul. Pentru a-i ține la distanță, Fidesz a mobilizat bărbați misterioși, bine făcuți, îmbrăcați în negru, în timp ce influenceri ai partidului au încercat să discrediteze protestatarii în direct pe rețelele sociale.

În ciuda faptului că susținătorii lui Orbán scandau "Viktor, Viktor, Viktor" și fluturau frenetic steaguri ungare, sloganurile anti-Orbán au dominat piața: "Unde sunt banii?" (o referire la corupția endemică din jurul lui Orbán) sau "Ruszkik haza" ("Rușii acasă"), sloganul revoltei anti-sovietice din 1956 de la Budapesta, readus în actualitate de candidatul conservator pro-european Péter Magyar, care speră să-l învingă pe cel mai pro-rus și longeviv lider al Europei.

Articolul continuă după reclamă

"O agresivitate neobișnuită"

A doua zi după miting, desfășurat cu două săptămâni înainte de vot, presa independentă rămasă în Ungaria a descris Győr și furia rece a lui Orbán drept "punctul de cotitură" al unei campanii tumultuoase care, potrivit sondajelor, ar putea aduce o prezență record și posibil o înfrângere pentru omul care conduce Ungaria din 2010.

"Orbán a arătat o agresivitate neobișnuită, în timp ce mesajul său principal este de obicei calm, pace, securitate și stabilitate", a scris jurnalistul Szabolcs Dull, un fin observator al politicii maghiare, pe blogul său.

La 62 de ani, marele erou al mișcărilor de extremă dreapta din Occident se bucură de sprijinul lui Donald Trump și al lui Vladimir Putin în încercarea de a obține un al cincilea mandat consecutiv, dar se confruntă cu o provocare fără precedent din partea unui rival de 45 de ani, necunoscut până recent. Fost înalt funcționar public care și-a petrecut întreaga carieră în cercurile Fidesz, Magyar și-a lansat partidul, Tisza („Respect și Libertate”), în 2024. Tisza susține că este la fel de conservator ca Fidesz în multe chestiuni sociale, dar este pro-european și promite să restabilească statul de drept pe care Orbán l-a subminat în ultimii 16 ani.

Cu o constituție atletică, discursuri energice și abilitatea de a revendica simboluri naționale, Magyar a străbătut răbdător zonele rurale timp de 24 de luni pentru a câștiga sprijinul alegătorilor dezamăgiți de Fidesz. Mitingurile sale, adaptate rețelelor sociale, au făcut ca evenimentele lui Orbán să pară învechite. Zguduit de sondaje care îl arată pe Magyar cu peste 10 puncte în față, Orbán a fost nevoit să renunțe la întâlnirile închise și să organizeze mitinguri în aer liber, precum cel din Győr.

Chiar dacă aceste mitinguri sunt atent regizate, cu susținători aduși în grupuri și înconjurați de securitate, mai multe au fost perturbate, inclusiv în bastioanele Fidesz. Opoziția vede acest lucru ca pe un semn că premierul a pierdut controlul asupra Ungariei rurale, mult timp apatică în fața exceselor sale. Chiar și în interiorul Fidesz apar îndoieli.

"Șaisprezece ani înseamnă totuși mult. Mulți tineri vor vota pentru Tisza; cred că Fidesz nu va câștiga în acest oraș și că alegerile vor fi foarte, foarte strânse", a spus István Babos, un instructor de șoferi de camion în vârstă de 56 de ani, prezent la mitingul din Győr.

Totuși, Orbán a făcut puține promisiuni privind problemele care îi afectează direct pe unguri, concentrându-se în schimb pe respingerea Ucrainei și a președintelui său, Volodimir Zelenski, prezentat ca un inamic pe afișele din toată țara.

"Nu vom da armele și banii noștri Ucrainei", a spus din nou Orbán la Győr, acuzând "serviciile ucrainene" că acționează în Ungaria pentru a "instala un guvern pro-ucrainean".

"Nu le datorăm nimic ucrainenilor", afirmase anterior ministrul său de externe, Péter Szijjártó.

Un sentiment anti-ucrainean de durată

Încercând să alimenteze teama de război, această retorică exploatează un sentiment anti-ucrainean vechi în rândul ungurilor, bazat pe dispute istorice și lingvistice privind drepturile micii minorități maghiare din vestul Ucrainei.

"Dacă Péter Magyar câștigă, mulți tineri unguri vor fi trimiși la război; trebuie doar să ascultați ce a spus acel ofițer francez", a insistat Katalin, prezentă în mulțimea din Győr. Această alegătoare, care a refuzat să-și dea numele complet, făcea referire la declarațiile șefului Statului Major francez, Fabien Mandon. Ea a recunoscut că urmărește doar canalul public M1, transformat în ultimii 16 ani într-un instrument de discreditare a opoziției și a "Bruxelles-ului". Susține că nu a fost niciodată în Europa de Vest, deși locuiește la doar 50 km de granița cu Austria, deoarece "o sperie" și "nu vrea să-și cheltuiască banii acolo". Este convinsă și că "Bruxelles-ul pregătește deja un caz împotriva Ungariei pentru a contesta alegerile" dacă Orbán va fi reales.

Deși aceste mesaje încă rezonează cu o parte a electoratului, tonul lor agresiv își atinge limitele în rândul indecișilor, preocupați mai degrabă de stagnarea economică și inflația de peste 50% din 2020. "Chiar dacă Ucraina este destul de nepopulară în Ungaria, asta nu înseamnă că această psihoză de război indusă artificial este eficientă", a spus Péter Krekó de la Political Capital.

Un sondaj publicat pe 6 aprilie arată că doar un sfert dintre unguri cred cu adevărat că Ucraina și UE vor interveni în alegeri, în timp ce aproape 50% cred că Rusia încearcă să influențeze scrutinul.

Mașinăria de propagandă, care difuzează mesaje din ce în ce mai exagerate – inclusiv videoclipuri generate de inteligență artificială – pare prinsă în propria rețea de minciuni, incapabilă să convingă dincolo de susținătorii fideli.

Deși un val de optimism a cuprins opoziția după mitingul de la Győr, aceasta știe că acest aparat este pregătit să facă orice pentru a-l salva pe prim-ministru într-o țară în care statul rămâne loial partidului.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Este acesta cel mai scump Paște din ultimii ani? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰