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O dronă a intrat în spaţiul aerian al ţării, lângă Chilia Veche. Două F-18 şi un elicopter, ridicate de la sol

O dronă a intrat în spaţiul aerian al ţării, lângă Chilia Veche. Două F-18 şi un elicopter, ridicate de la sol Imagine ilustrativă. Aeronavă F-18 - ProfiMedia
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Editor D.C. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.09.2026, 08:52 | Modificat la 27.09.2026, 08:52

O ţintă aeriană a pătruns, în noaptea de 26 septembrie, în spaţiul aerian al României, în apropiere de localitatea Chilia Veche, potrivit Ministerului Apărării Naţionale. Autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar mai multe aeronave militare au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat ţinta aeriană în zona localităţii Chilia Veche, în apropierea frontierei fluviale.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea. La ora 23.32 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, precum şi un elicopter IAR-330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situaţiei.

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Potrivit semnalelor radar, ţinta aeriană a pătruns în spaţiul aerian naţional în apropiere de Chilia Veche şi a urmat, timp de câteva minute, un traseu aproape paralel cu braţul Chilia. Semnalul radar al ţintei a fost pierdut în zona Pardina.

Alerta aeriană a încetat la ora 00.48.

D.C.
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