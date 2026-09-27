Mai multe regiuni sunt afectate de intensificări ale vântului începând de duminică dimineaţă până miercuri seară, anunţă meteorologii. Luni, şapte judeţe vor fi sub atenţionare cod galben, prognoza indicând vânt cu viteze de 50 - 70km/h.

În intervalul 27 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20 sunt anunţate intensificări ale vântului în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45...55 km/h, precum şi în zona Carpaţilor de Curbură, unde rafalele vor fi 55...75 km/h.

Pentru perioada 28 septembrie, ora 10 – 28 septembrie, ora 20 a fost emisă o atenţionare cod galbencare vizează judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Tulcea şi Constanţa. "Pe parcursul zilei de luni (28 septembrie) în judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Tulcea şi Constanta vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h", transmit meteorologii.

Cum va fi vremea în Bucureşti

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 27.09.2026 Ora 10:00 - 28.09.2026 Ora 09:00

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Vremea se va menţine normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul zilei, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări ziua (viteze de până la 40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 9...11 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 28.09.2026 Ora 09:00 - 29.09.2026 Ora 09:00

Vremea va fi în continuare normală termic. Cerul va avea înnorări temporare şi mai ales noaptea vor fi posibile ploi slabe (cantităţi de apă în jur de 1 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua (rafale de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 10...12 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 29.09.2026 Ora 09:00 - 30.09.2026 Ora 10:00

Cerul va avea înnorări temporare şi pe parcursul zilei vor fi condiţii de ploi slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare ziua (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 9...11 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 30.09.2026 Ora 10:00 - 30.09.2026 Ora 20:00

Vremea va fi apropiată de normalul termic al datei. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea intensificări temporare (cu viteze de 45...50 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. În intervalul 27 septembrie, ora 10 - 30 septembrie, ora 20, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului.