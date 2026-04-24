O nouă deversare de petrol a fost semnalată în Marea Neagră, în urma unor atacuri cu drone ucrainene asupra infrastructurii portuare din regiunea Tuapse, potrivit autorităților ruse. Incidentul vine pe fondul intensificării loviturilor asupra obiectivelor energetice din sudul Rusiei și a dus la apariția unor pete de hidrocarburi care au ajuns în mare, afectând atât zona de coastă, cât și ecosistemul local. Operațiunile de curățare sunt în desfășurare, în timp ce regiunea continuă să se confrunte cu efectele atacurilor repetate și cu riscuri de poluare extinsă.

Alertă de poluare în Marea Neagră. Un terminal petrolier din Rusia a fost lovit de drone ucrainene

Autoritățile ruse au semnalat vineri o nouă deversare de petrol în Marea Neagră, în urma unor atacuri cu drone ucrainene asupra unui terminal petrolier, tranmite Agerpres care citează agenția EFE.

Scurgerea de petrol s-a produs după atacurile din 16 și 20 martie asupra portului orașului Tuapse, în regiunea Krasnodar, o țintă majoră a armatei ucrainene în ultimele săptămâni.

Pata de petrol a ajuns în mare venind dinspre râul Tuapse, întrucât a depășit barierele flotante de retenție ca urmare a creșterii nivelului apei din cauza ploilor abundente. Zeci de persoane participă la operațiunea de curățare a urmărilor deversării, care afectează și zona de țărm.

Articolul continuă după reclamă

Anterior, autoritățile regionale din Krasnodar au anunțat pe 11 aprilie descoperirea unei pete de petrol în largul coastei localității Anapa, la 150 de kilometri nord-vest de Tuapse, iar pe 20 aprilie încă o pată de petrol de circa 10.000 de metri pătrați, contaminări survenite în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurilor portuare ruse destinate exportului de petrol.

Între timp, joi seară, incendiul provocat de asemenea de drone ucrainene la rafinăria din Tuapse a fost stins, după patru zile de luptă cu flăcările. Acest incendiu a provocat o poluare atmosferică ce a determinat căderea unei ploi negre asupra orașului și restricții pentru populație.

Produși de combustie au fost eliberați în atmosferă și au căzut miercuri odată cu ploaia, creând o depunere neagră pe suprafețe, iar locuitorilor li s-a recomandat să-și limiteze deplasările și să poarte o mască dacă ieșirile în aer liber sunt necesare, să țină ferestrele închise, să poarte ochelari în locul lentilelor de contact și să se abțină de la fumat.

Ucraina recurge cu regularitate la atacuri cu drone asupra unor obiective strategice ruse, precum rafinării, rezervoare de combustibil, depozite de muniții sau aerodromuri militare, într-o tactică de război asimetric menită să perturbe logistica armatei ruse și să diminueze veniturile obținute de statul rus din exporturile de produse energetice. La rândul ei, Rusia atacă în valuri cu drone și rachete infrastructurile de electricitate și gaze ale Ucrainei.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰