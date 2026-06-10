Ucraina îşi face propriul sistem Patriot, cu interceptoare ieftine pe care să le producă în masă

Ucraina îşi va produce propriul sistem de rachete Patriot, pentru a reduce dependența de SUA. Producătorul de armament Fire Point a testat deja o nouă rachetă sol-aer, concepută ca o alternativă mai ieftină la interceptoarele scumpe Patriot și care poate fi produsă în masă.

Compania de armament Fire Point a anunțat că a efectuat săptămâna trecută primul test al unui interceptor antirachetă numit FP-7.x. Într-un interviu pentru Financial Times, Denys Shtilierman, fondatorul companiei, a numit testul "destul de reușit". Potrivit companiei, interceptorul FP-7.x este conceput pentru a contracara amenințările reprezentate de rachetele balistice și dronele rusești la o fracțiune din costul sistemelor occidentale, precum Patriot, produs de Lockheed Martin, și SAMP-T, sistemul franco-italian.

Producția în serie ar putea începe în august. Ea depinde de obținerea unei componente care ajută racheta să se îndrepte spre țintă, este vorba de un senzor de ghidare în infraroșu pe care ucrainenii speră să îl obțină de la compania germană Diehl Defence. Rachetele complet echipate ar urma să fie gata până în 2027. Restul sistemului de apărare antiaeriană, cunoscut sub numele Freyja, inclusiv radarele folosite pentru detectarea și țintirea aeronavelor, precum și sistemul de comandă și control, vor veni de la parteneri europeni.

Fire Point a refuzat să spună cu cine lucrează, dar oficiali europeni și ucraineni au confirmat discuții cu companiile germane Hensoldt și Thales pentru radar, cu Leonardo din Italia pentru radar pentru detectarea și urmărirea țintelor și cu Kongsberg din Norvegia pentru tehnologia de comandă și control. "Finalizarea acestui proiect depinde de viteza partenerilor noștri occidentali și de momentul în care aceștia încep să se miște", a spus Shtilierman.

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Lockheed Martin produce anual sute de interceptori pentru sistemul Patriot, dar cea mai mare parte a producției a mers pentru înlocuirea stocurilor consumate în războiul cu Iranul. Experții ucraineni au explicat că atacurile rusești constante și aprovizionarea lentă cu PAC-2 și PAC-3 au afectat încrederea în sistemul Patriot.

"Mai putem conta pe Patriot? Nu cred că mai putem. Capacitatea industrială generală a Americii, având în vedere cea mai recentă expunere din Iran, demonstrează că America va păstra ce are mai bun pentru ea", a spus Dmytro Kuleba, fost ministru de Externe al Ucrainei.

Și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a plâns că Ucraina a primit puține rachete Patriot din cauza războiului din Orientul Mijlociu. "Tot ce am putut am înlocuit cu producția noastră internă, dar încă nu putem înlocui PAC-3. Lucrăm deja cu mai multe țări (...) la dezvoltarea unor capabilități antibalistice europene", a spus Zelenski, într-o aparentă referire la sistemul Freyja.

Costul unui interceptor Fire Point a fost estimat la 700.000 de dolari, comparativ cu 3,8 milioane de dolari pentru o rachetă Patriot PAC-3. Fire Point ar putea produce trei interceptoare pe zi începând din august. Acestea ar urma să fie depozitate până când ucrainenii fac rost de senzorul critic.

Ucraina a reușit un ritm rapid de producție de armament, în comparație cu țările occidentale, în mare parte datorită economiei de război, care accelerează producția militară, explică Financial Times.

Cea mai dificilă parte a dezvoltării rachetelor antibalistice este că acestea sunt greu de testat, potrivit consultantului în apărare Marc Lange. "Pe de altă parte, Ucraina are darul și blestemul atacurilor constante cu rachete balistice rusești, ceea ce este un factor care ar putea ajuta la comprimarea calendarului".

Fire Point a anunțat vara trecută că va construi rachete de croazieră ieftine, dar vestea a fost întâmpinată atunci cu scepticism. Compania a avut succes recent cu drona sa cu rază lungă FP-1, care a vizat rafinării rusești și o navă de război în apropiere de Sankt Petersburg. Varianta cu rază medie FP-2 este folosită la scară largă de forțele ucrainene pentru a lovi rutele logistice rusești din regiunile ucrainene aflate sub ocupația Moscovei.

Rachetele nu sunt deosebit de greu de detectat, dar ucrainenii pot profita de faptul că Rusia, fiind o țară mare, are o acoperire radar redusă, au explicat experții.

Racheta FP-7.x poate intercepta ținte la altitudini de până la 25 km, similar cu Patriot, și a fost proiectată să fie suficient de rapidă pentru a doborî rachete balistice. Spre deosebire de Patriot, care este ghidat de un radar avansat de la sol, FP-7.x folosește ghidare radar, dar în faza finală se bazează pe un senzor termic. Acest tip de ghidare este considerat, în general, mai vulnerabil la contramăsuri decât ghidarea prin radar.

Este puțin probabil ca sistemul Freyja să fie un înlocuitor complet pentru sisteme mai avansate, precum Patriot, dar ar putea completa arsenalul de apărare antiaeriană al Ucrainei, a explicat Tom Karako, expert în apărare antirachetă.