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Alertă în Polonia. Poliția, informată despre un posibil atac asupra premierului și ministrului Apărării

Alertă în Polonia. Poliția, informată despre un posibil atac asupra premierului și ministrului apărării Premierul polonez Donald Tusk. 13 septembrie 2026 - ProfiMedia
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Editor D.C. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.10.2026, 16:06 | Modificat la 11.10.2026, 16:14

Serviciile de securitate poloneze au participat, duminică, la o reuniune specială după ce au primit informații despre un potențial atac asupra premierului Donald Tusk și a ministrului apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat un purtător de cuvânt, citat de Reuters.

Purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale, Jacek Dobrzynski, a afirmat că nu poate oferi detalii, dar că autorităţile tratează ameninţarea ca fiind "extrem de serioasă", potrivit Agerpres.

"Vorbim despre o probabilitate ridicată ca aceste ameninţări să fie puse în aplicare", a declarat el în faţa jurnaliştilor.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Karolina Galecka, a precizat că un e-mail conţinând informaţii despre potenţialul atac a fost transmis poliţiei de către Serviciul de Protecţie a Statului, instituţia responsabilă cu securitatea miniştrilor.

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Deşi infracţiunile violente sunt relativ rare în Polonia, ţara este profund polarizată politic şi s-a confruntat cu ameninţări la adresa securităţii din cauza proximităţii faţă de războiul din Ucraina.

În luna august, poliţia a reţinut un bărbat în vârstă de 23 de ani, acuzat că a incitat la asasinarea unor politicieni polonezi de rang înalt.

În 2024, Tusk a declarat că a primit ameninţări, după tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert Fico.

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D.C.
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