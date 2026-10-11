Alertă în Polonia. Poliția, informată despre un posibil atac asupra premierului și ministrului Apărării

Serviciile de securitate poloneze au participat, duminică, la o reuniune specială după ce au primit informații despre un potențial atac asupra premierului Donald Tusk și a ministrului apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat un purtător de cuvânt, citat de Reuters.

Purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale, Jacek Dobrzynski, a afirmat că nu poate oferi detalii, dar că autorităţile tratează ameninţarea ca fiind "extrem de serioasă", potrivit Agerpres.

"Vorbim despre o probabilitate ridicată ca aceste ameninţări să fie puse în aplicare", a declarat el în faţa jurnaliştilor.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Karolina Galecka, a precizat că un e-mail conţinând informaţii despre potenţialul atac a fost transmis poliţiei de către Serviciul de Protecţie a Statului, instituţia responsabilă cu securitatea miniştrilor.

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Deşi infracţiunile violente sunt relativ rare în Polonia, ţara este profund polarizată politic şi s-a confruntat cu ameninţări la adresa securităţii din cauza proximităţii faţă de războiul din Ucraina.

În luna august, poliţia a reţinut un bărbat în vârstă de 23 de ani, acuzat că a incitat la asasinarea unor politicieni polonezi de rang înalt.

În 2024, Tusk a declarat că a primit ameninţări, după tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert Fico.