Video Alertă pentru turiști în Halkidiki. Două persoane, printre care un copil, atacate de un animal sălbatic
Mare atenție dacă ajungeți prin Grecia în perioada următoare, mai ales în Halkidiki. Este panică în zona turistică după ce un animal sălbatic a atacat doi oameni, printre care și un copil de doar 2 ani.
Autoritățile încearcă să identifice dacă e vorba de un șacal sau de un lup. Ambele atacuri au avut loc în zona litoralului, iar prima victimă a fost un turist sârb de 46 de ani.
A doua persoană rănită este un băiețel care se afla în vacanță cu părinții. Copilul a ajuns la spital cu traumatisme la cap și la spate.