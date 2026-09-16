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Video Alertă pentru turiști în Halkidiki. Două persoane, printre care un copil, atacate de un animal sălbatic

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.09.2026, 08:20 | Modificat la 16.09.2026, 08:20

Mare atenție dacă ajungeți prin Grecia în perioada următoare, mai ales în Halkidiki. Este panică în zona turistică după ce un animal sălbatic a atacat doi oameni, printre care și un copil de doar 2 ani.

Autoritățile încearcă să identifice dacă e vorba de un șacal sau de un lup. Ambele atacuri au avut loc în zona litoralului, iar prima victimă a fost un turist sârb de 46 de ani. 

A doua persoană rănită este un băiețel care se afla în vacanță cu părinții. Copilul a ajuns la spital cu traumatisme la cap și la spate.

Anda Anghelache
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