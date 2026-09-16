Mare atenție dacă ajungeți prin Grecia în perioada următoare, mai ales în Halkidiki. Este panică în zona turistică după ce un animal sălbatic a atacat doi oameni, printre care și un copil de doar 2 ani.

Autoritățile încearcă să identifice dacă e vorba de un șacal sau de un lup. Ambele atacuri au avut loc în zona litoralului, iar prima victimă a fost un turist sârb de 46 de ani.

A doua persoană rănită este un băiețel care se afla în vacanță cu părinții. Copilul a ajuns la spital cu traumatisme la cap și la spate.