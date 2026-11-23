Vremea se răceşte accentuat, cu temperaturi sub cele obişnuite pentru această perioadă, ninsori în mai multe regiuni şi vânt puternic. La munte, rafalele vor ajunge la 90 km/h şi vor viscoli zăpada, în timp ce în restul ţării maximele vor fi cuprinse între -4 şi 8 grade. Nopţile vor deveni geroase în unele zone, cu minime de până la -10 grade Celsius.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări și precipitații slabe (cantități de apă în general de 2...5 l/mp). Va ninge la munte (unde pe alocuri se va depune strat de zăpadă de 5...10 cm), local în Maramureș și în Transilvania și pe spații mici în Moldova, iar pe arii restrânse în Muntenia și izolat în Dobrogea vor fi mai ales ploi. Vântul va avea intensificări la munte, mai ales în Carpații Occidentali,Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea. La altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 100...120 km/h, va fi viscol și vizibilitate sub 50 m. Intensificări ale vântului vor fi în prima parte a intervalului și în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și în Dobrogea, cu viteze de 50...70 km/h. Temperaturile minime se vor situa între -6 și 4 grade, cu cele mai mari valori pe litoral.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 24 noiembrie în ţară

Vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări în vestul, nordul, centrul și sud-estul teritoriului. Va ninge slab la munte și în Maramureș, pe arii restrânse în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei și cu totul izolat în rest, iar în nordul Carpaților Orientali se va depune strat de zăpadă de 5...10 cm. Vântul va sufla moderat, cu intensificări îndeosebi în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali, cu rafale de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea, dar pe parcursul zilei cu viteze de 50...70 km/h, și în vestul și sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, în sudul și estul Transilvaniei și în vestul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade în sud și sud-est, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 și 1 grad.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 24 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea se va răci, astfel valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va avea intensificări temporare (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade și cea minimă va fi de -5...-2 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi rece şi închisă, cu temperaturi maxime ce vor atinge 1 grad. Se anunţă ploaie, însă mai slabă, şi există şanse ca precipitaţiile să se transforme în lapoviţă. Vântul va sufla cu 25 km/h pe parcursul zilei.

Vremea de mâine 24 noiembrie la munte

Vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va avea înnorări și va ninge slab, iar în nordul Carpaților Orientali se va depune strat de zăpadă de 5...8 cm. Vântul va sufla moderat, cu intensificări îndeosebi în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali, cu rafale de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea.