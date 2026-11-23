Alertă medicală la Colegiul Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova. Douăzeci şi doi de elevi au acuzat simptome digestive, iar șase dintre ei au ajuns la spital. Asta, după ce ar fi participat la un Bal al Bobocilor care s-a ţinut în liceu. Deocamdată nu se ştie ce le-a provocat tinerilor starea de rău. Se ia în calcul ori o toxiinfecţie alimentară, ori un virus digestiv. Sunt voci care spun că reprezentanţii şcolii ar fi încercat să ţină totul ascuns şi au trimis copiii la spital, abia după ce s-a sunat la 112.

Aceste scene au fost filmate ieri, pe holurile colegiului militar din Craiova, la scurt timp după ce mai multor elevi li s-a făcut rău. În imagini se vede cum adolescenţii stau aşezaţi pe jos sau pe nişte băncuţe aşteptând să fie văzuţi de un cadru medical din infirmeria liceului.

"Noi nu puteam să-i băgăm, personalul medical nu putea să-i ia. Au stat în sala de așteptare și unii dintre ei s-au așezat pe jos. Scaunele erau pline după cum aţi văzut. Până s-a făcut triajul fiecare s-a așezat pe unde a vrut", spune Ioana Lădaru, purtător de cuvânt Colegiul Militar din Craiova.

Oficial, 22 de adolescenţi au mers la infirmerie pentru a anunţa că se simt rău. Au fost evaluaţi, iar 6 dintre ei au fost traferaţi cu ambulanţa şcolii la spitalul Victor Babeş din Craiova.

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"Au venit cu vărsături, cu greaţă, cu diaree. Repet, starea lor acum este controlată", a declarat Dragoș Nicolosu, director medical la Spitalul Clinic"Victor Babeș" Craiova.

Unul dintre părinţi face acuzaţii grave

"Conducerea unităţii comunică informaţii eronate. Deci nu au fost doar 20 de copii care s-au prezentat. Au fost 167. Şi vă spun asta din sursă sigură. Le-au făcut perfuzii, i-au trimis în cameră unde au continuat să vomite. I-au trimis azi la ore unde au continuat să vomite. Se minimalizează da'?! Şi nu îşi asumă!", spune unul dintre părinţi.

Acelaşi părinte susţine că reprezentanţii şcolii au trims elevii la spital abia după ce cineva a sunat la 112.

"Atunci au trimis şi copii cu ambulanţa la spital şi o ţineau acolo astupată. Erau câte trei, patru în pat, cu perfuzii, cu injecţii. Cineva trebuie să-şi asume", spune părintele.

La Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Craiova s-a pus şi diagnosticul.

Reporter: Care este diagnosticul?

Dragoș Nicolosu, director medical la Spitalul Clinic"Victor Babeș" Craiova​: Gastroenterită.

Reporter: Ar fi putut proveni de la un produs alimentar sau este o boală virală?

Dragoș Nicolosu, director medical la Spitalul Clinic"Victor Babeș" Craiova​: În momentul ăsta nu avem toate datele, ambele variante sunt de luat în calcul. Poate să fie o boală virală sau poate să fie de la o toxiinfecţie alimentară

Deocamdată se fac verificări la Colegiul Militar pentru a se afla de la ce a pornit totul. Părinţii copiilor au povestit că elevii ar fi participat vineri la un Bal al Bobocilor care s-a ţinut în liceu şi unii dintre ei ar fi acuzat încă de sâmbătă stări de rău. Ieri, în unitatea şcolară erau aproximativ 400 de copii.