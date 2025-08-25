Alexandru, românul care şi-a decimat familia în Germania. Doar fiica de nici 2 anişori a scăpat miraculos

Un român în vârstă de 37 de ani, stabilit în Germania, și-a ucis logodnica prin înjunghiere, după care a provocat intenționat un accident rutier. În urma impactului, bărbatul și fiul său de trei luni au murit, iar fetița de doi ani a suferit răni grave. Micuța a stat o perioadă în comă, dar ulterior și-a revenit. Poliția germană a precizat că ancheta nu va continua, întrucât autorul faptei este decedat.

Potrivit Bild, tragedia care a zguduit comunitatea din Waldachtal-Salzstetten, landul Baden-Württemberg, Germania, s-a petrecut în 10 august, însă la acel moment nu se ştia că autorul este cetăţean român.

Filmul crimei din Germania

Pe 10 august, Alexandru V. (37 de ani) şi-a ucis logodnica, Daniela, vârstă de 34 de ani, apoi şi-a luat viaţa împreună cu fiul lor de numai trei luni, Aaron, provocând intenţionat un accident rutier. În maşină se afla şi fiica lor, Hannah, în vârstă de aproape doi ani, care a supravieţuit, fiind însă grav rănită.

După zile întregi de comă, fetiţa s-a trezit şi chiar a comunicat cu bunica sa, relatează News.ro. Potrivit medicilor de la Uniklinik Tübingen, aceasta a avut un rol esenţial în recuperarea copilei, ea fiind rugată să rămână permanent lângă nepoata sa.

"Există o scânteie de speranţă în întuneric. Deşi încă dormea, medicii au observat emoţii puternice atunci când Hannah îi auzea vocea bunicii şi îi simţea mângâierile", a declarat Andrea Borg (65 de ani), prietenă a familiei, citată de Bild.

Medicii au încercat iniţial să o trezească după cinci zile de la tragedie, însă procedura a fost întreruptă. La 72 de ore după un nou demers, totul a decurs bine. De luni, micuţa reuşeşte să comunice cu bunica ei nu doar prin atingeri, ci şi prin reacţii la cuvinte. Andrea Borg povesteşte: "După-amiaza au putut deja să facă împreună o mică plimbare cu căruciorul".

Familia, sprijinită de rude şi prieteni, a transmis recunoştinţă pentru valul de solidaritate. "Bunicii, unchii şi mătuşile sunt copleşiţi de compasiune şi sprijin. Le face bine să ştie că nu sunt singuri în această perioadă cumplită”, a adăugat aceeaşi apropiată a familiei.

Poliţia germană a confirmat că ancheta privind crima nu va continua, întrucât autorul este mort. Dar pentru micuţa Hannah, singura supravieţuitoare a tragediei, lupta pentru viaţă abia începe.

