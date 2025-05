"Am auzit o bubuitură şi am văzut pantofii zburând". Un criminal condamnat, sinucidere şocantă: s-a aruncat în gol de pe Domul din Milano printre turişti

Italianul, identificat de media drept Emanuele De Maria, în vârstă de 35 de ani, a căzut în gol zeci de metri după ce s-a aruncat de pe catedrala gotică în piața de la baza Domului.

"Am văzut pantofii zburând"

„Am auzit o bubuitură și am văzut oameni fugind, apoi un bărbat la pământ. Trebuie să fi fost ora două fără zece după-amiaza, m-am speriat când am auzit țipetele. Am coborât de la chioșc și am văzut persoana pe jos. Poliția a fost aici în 10 minute. Am auzit o bubuitură uriașă, am văzut pantofii zburând. Piața s-a golit într-o clipă și m-am gândit că s-ar putea să trăgă cineva", a povestit un martor, potrivit La Stampa.

Articolul continuă după reclamă

Zona din jurul Domului, simbolul orașului Milano, este de obicei foarte frecventată, dar mass-media nu au raportat nicio victimă printre trecători.

Emanuele De Maria, în vârstă de 35 de ani, originar din Napoli, fusese condamnat la 15 ani de închisoare pentru omor voluntar, după ce, în 2017, a ucis o tânără de 23 de ani într-un hotel din Castel Volturno. După crimă, fugise în Germania, unde a fost prins și arestat în 2018. Ulterior, a fost încarcerat la penitenciarul Bollate din Milano, de unde beneficia de un permis de muncă diurn. Lucra de doi ani la Hotelul Berna din Milano.

Sâmbătă dimineață, 10 mai, acesta și-a atacat un coleg de 50 de ani, Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, în fața hotelului, înjunghiindu-l de mai multe ori. Victima, angajată la cafeneaua hotelului, a fost transportată în stare gravă la spitalul Niguarda, unde se află internată la terapie intensivă.

În aceeași zi, a fost semnalată și dispariția Chamilei Arachchilage Dona Wijesuriyauna, o colegă de 51 de ani de origine srilankeză, care locuia în Cinisello Balsamo. Cei doi au fost surprinși de camerele de supraveghere vineri, în apropierea locuinței femeii. Ulterior, doar Emanuele De Maria a mai fost văzut intrând singur într-o stație de metrou.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Încercați să-i convingeți și pe prietenii voștri să meargă la vot? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰