Actorul James Ransone s-a sinucis la 46 de ani. Era cunoscut pentru "The Wire" şi "It: Chapter Two"

Actorul James Ransone s-a sinucis, potrivit medicului legist din Los Angeles County. El avea 46 de ani, informează NBC News.

Ransone, originar din Maryland, era cunoscut mai ales pentru rolul lui Ziggy Sobotka din serialul TV „The Wire” şi pentru rolul lui Eddie Kaspbrak din filmul de groază „It: Chapter Two”.

A jucat în seriale precum „Generation Kill” şi „Bosch”, ultima sa apariţie la televizor fiind într-un episod din sezonul 2 al serialului „Poker Face”, difuzat în iunie, potrivit The Movie Database.

Alte roluri ale lui Ransone includ roluri în seria de filme horror „Sinister”, „Tangerine”, „Mr. Right” şi seria de filme „Black Phone”.

Povestea de viaţă a actorului

Ransone a vorbit deschis despre provocările sociale cu care s-a confruntat în timpul copilăriei într-un interviu acordat revistei Interview în 2016.

„Nu mă integram bine cu ceilalţi copii”, a spus el. „Adolescenţa a fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, aşa cum cred că este pentru majoritatea copiilor.”

Ransone a spus că a avut dificultăţi în „şcolile publice normale”, aşa că mama lui a găsit o şcoală de arte la care putea da audiţie, iar el a profitat de ocazie.

„Cred că asta m-a salvat când eram copil”, a spus Ransone. „Faptul că am mers la şcoala de arte m-a salvat.”

Ransone a urmat mai târziu o şcoală de film în New York, dar a spus că a picat pentru că „nu s-a prezentat la cursuri”. Ransone „a bătut pasul pe loc timp de câţiva ani” şi a urmărit câteva oportunităţi minore de actorie, în timp ce cânta mult, luând la un moment dat în considerare o carieră de muzician.

După câţiva ani, şi-a dat seama că actoria era vocaţia lui

„M-am trezit la 27 de ani, după ce am consumat heroină timp de cinci ani”, a spus Ransone. „A fost ca şi cum m-am trezit la realitate şi mi-am dat seama: «Meseria mea este să fiu actor. E o nebunie!»”

Ransone a spus că s-a trezit la realitate cu şase sau şapte luni înainte de a lucra la „Generation Kill”, un job care a sfârşit prin a-i schimba viaţa.

Deoarece tatăl său era veteran al războiului din Vietnam, Ransone a spus că faptul că a fost înconjurat de puşcaşi marini care au luptat în război când erau tineri i-a permis să vadă „o versiune a tatălui său când era tânăr”.

„Multe lucruri au început să capete sens pentru mine într-un mod diferit”, a spus Ransone. „Nu a avut un impact atât de mare asupra carierei mele, dar m-a format şi mi-a modelat modul în care gândesc despre viaţa mea.”

Ransone era căsătorit cu Jamie McPhee şi avea doi copii.

