Tânăr militar din Deva, găsit mort în unitate. S-ar fi sinucis în timpul serviciului, chiar înainte de Crăciun

Un militar în vârstă de 23 de ani, având gradul de sergent, a fost găsit decedat luni dimineață, 22 decembrie, în incinta Unității Militare 01794, din municipiul Deva, județul Hunedoara.

Potrivit informațiilor oficiale, incidentul a fost semnalat autorităților de către reprezentanții unității militare. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical de urgență, care a constatat decesul tânărului.

S-ar fi sinucis cu pistolul din dotare, model Carpaţi

Militarul se afla în serviciu de pază în momentul producerii evenimentului. Primele date indică existența unei plăgi prin împușcare, arma folosită fiind pistolul din dotare, model Carpați. Conform procedurilor, cazul a fost preluat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara, care efectuează cercetări pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs decesul.

Unitatea militară implicată este Batalionul 53 Geniu "Scorilo", Unitatea Militară 01794 Deva, situată pe strada Mihai Eminescu. Ancheta este în desfășurare.

