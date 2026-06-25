Cum se răzbună Rusia pe România după prăbușirea dronei rusești peste blocul din Galați

Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse l-a declarat persona non grata pe actualul şef al Consulatului General al României la Sankt Petersburg. Astfel, Rusia închide Consulatul României din Sankt Petersburg, ca răspuns la închiderea Consulatului rus de la Constanța, după prăbușirea dronei rusești peste blocul din Galați. Decizia vine după ce ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la sediul MAE al Rusiei, joi dimineaţa, pentru a-i fi comunicate măsurile de represalii pentru închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanţa".

"Ministerul Afacerilor Externe confirmă că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. În cadrul întrevederii, partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv", precizează autorităţile române.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova, ambasadorul român a fost chemat pentru a fi informat despre "măsurile de represalii pentru închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanţa".

Reacţia Ministerului Afacerilor Externe al României

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"Așa cum Ministerul Afacerilor Externe a comunicat de la bun început, reacția părții ruse era previzibilă. MAE reamintește că decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale. La momentul respectiv, partea română a decis declararea persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și a dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din orașul respectiv", precizează MAE.

Vă reamintim că, la sfârşitul lunii mai, preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a declarat pe consulul rus la Constanţa persona non grata şi a anunţat închiderea Consulatului General al Federaţiei Ruse din acest oraş.

Şeful statului român a luat această decizie după ce o dronă s-a prăbuşit peste un imobil rezidenţial din Galaţi în noaptea de 29 mai şi a explodat, provocând un incendiu. Două persoane au fost rănite.