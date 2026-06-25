Valul de căldură extremă care a măturat Europa de Vest ajunge şi în România. Ceea ce până acum era un simplu disconfort devine o presiune uriașă asupra organismului. Vom avea aer irespirabil și temperaturi care amenință să doboare recorduri istorice. Iar dincolo de cifre şi buletine meteo, realitatea din stradă e mult mai greu de tolerat. Meteorologii au emis deja primul cod portocaliu de caniculă şi va cuprinde 11 judeţe. Vârful acestui val ne va lovi în zilele următoare

Temperaturile vor continua să crească, spun meteorologii, iar luni şi marţi, practic în ultimele două zile ale lunii iunie, va fi vârful acestui val de căldură extremă. Temperaturile vor tinde spre 39, poate chiar 40 de grade Celsius în mare parte din ţară, inclusiv aici în Bucureşti şi cu siguranţă se vor înregistra recorduri termice în multe localităţi. Ei bine, aceste temperaturi anunţate sunt măsurate la umbră în nişte condiţii meteorologice standard, dar în mijlocul oraşelor, pe câmp, practic în plin soare, va fi mai cald cu cel puţin 5 grade. Şi, mai mult decât atât, umiditatea mare a aerului va face ca atmosfera să fie sufocantă.

Corpul uman este primul care reacţionează la valul de căldură extremă. Ce se întâmplă atunci când temperaturile depăşesc 35 de grade, pragul caniculei, iar umiditatea creşte şi ea.

Practic, organismul îşi pierde capacitatea naturală de a se răcori. Este punctul în care trebuie intervenit urgent, altfel, temperatura internă tot creşte, până la instalarea hipertermiei şi a şocului termic.

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Cel mai grav este în marile oraşe, acolo unde valul de căldură este şi mai intens din cauza asfaltului şi a betoanelor. Clădirile şi trotuarele absorb toată căldura solară de peste zi, apoi o degajă înapoi în atmosferă, ca un radiator. 70 de grade pot fi la nivelul asfaltului.

Iar din aer, căldura ajunge uşor şi în locuinţe. Cel mai eficient mod de răcire a casei este aparatul de aer condiţionat, dar este totodată şi cel mai scump.

Sezonul de climatizare a început de la 1 mai şi continuă pe toată perioada verii

"Se caută şi partea de aere condiţionate fixe şi mobile şi avem preţuri accesibile de la 1.275 lei", spune Luiza Ghimpău, manager vânzări.

În cazul aparatelor de aer condiţionat, oamenii trebuie să fie foarte atenţi la temperatura setată în casă pe vreme de caniculă.

"Este recomandat să fie setat este undeva la 20-22 grade, e vorba de temperatura pe care o suportă corpul uman", atenţionează Cristinel Mălăescu, consilier vânzări.

Nu dintr-o dată să setăm o temperatură foarte joasă. Venim de afară dintr-o căldură exagerată, să vii direct la o răcoare de 16 grade ar putea să îţi facă mai mult rău decât bine.

Pentru cei care își doresc o variantă mai economică, ventilatoarele pot reprezenta o soluție eficientă. Acestea nu răcesc efectiv aerul, însă creează o senzație de confort prin punerea lui în mișcare și consumă de câteva ori mai puțină energie decât un aparat de aer condiționat.

"Mi-am cumpărat un ventilator cu abur, cu aer rece, cu rezervor, pe care îl alimentez şi în momentul când stau la oraş îl folosesc, când stau la ţară e casa de cărămidă şi nu e nevoie de aer condiţionat", spune o persoană.

Cumpărător de ventilator: Facem puţină ventilaţie şi paratemol în colţ. Este foarte bun pe perioada asta. Jaluzele, perdele, draperii.

Reporter: Cum faceţi faţă altfel?

Cumpărător de ventilator: Greu.

De altfel, obiceiurile din casă sunt foarte importante.

"În plină caniculă, diferenţa dintre o cameră suportabilă şi una sufocantă poate fi făcută de un detaliu banal: draperia. În acest loc, fără aer condiţionat şi cu geamuri neprotejate, temperatura urcă rapid. Avem 38,9 grade Celsius şi o fereastră fierbinte. Intrăm acum în altă încăpere, unde draperiile opace îşi merită investiţia. Diferenţa este clară 28.5 grade Celsius, cu 10 grade mai puţin. Practic, protecţia ferestrei devine prima barieră împotriva căldurii. Recomandat este ca în zilele în care temperaturile cresc de nu se mai opresc, să ţinem geamurile închise şi să aerisim doar dimineaţa şi seara târziu, când valorile din exterior sunt mai scăzute", spune Iulia Pop, reporter Observator.

De asemenea, trebuie să fim foarte atenţi şi la alte surse care ne pot încălzi şi mai mult casa.

"Dacă afară sunt deja peste 35 de grade Celsius, ultimul lucru pe care ni-l dorim este să mai pornim încă un "soare" în casă. Cuptorul, plita sau uscătorul de haine degajă foarte multă căldură. Aşa că cel mai bine este să gătim dimineaţa devreme sau seara, când temperaturile sunt mai blânde şi să ne uscăm hainele afară", spune Iulia Pop, reporter Observator.

Cei care vor răcoare cu adevărat în aceste zile o mai găsesc doar la Bâlea Lac. În timp ce restul României pare intră într-un cuptor, aici, la altitudini mari, încă mai există câteva petice de zăpadă.